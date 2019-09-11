0553 313 94 23

Günkırılı kadınlar, ekmeklerini çamurdan çıkarıyor

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde lavaş ekmeği ve büryan kebabının olmazsa olmazlarından olan tandırlar, çok sayıda kadına iş kapısı oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
Günkırılı kadınlar, ekmeklerini çamurdan çıkarıyor

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde lavaş ekmeği ve büryan kebabının olmazsa olmazlarından olan tandırlar, çok sayıda kadına iş kapısı oldu.


Kadınlara uzun yıllardır ekonomik özgürlük, genç kızlara ise elde ettikleri gelir ile çeyizlerini hazırlama imkanı sunan tandır yapımı, hem beldenin hem de ailelerin ekonomisine büyük kazanç sağlıyor. Beldede uzun yıllardır yapıp sattıkları tandırlarla geçimlerini sağladıklarını belirten Hakan Ukuşlu, 700 haneli beldenin büyük çoğunluğu geçimlerini yapıp sattığı tandırla sağladığını söyledi. Dağların yamacından çıkardıkları kırmızı topraktan yapılan tandırları, uzun süren uğraşların ardından hazır hale getirdiklerini anlatan Ukuşlu, beldede bir kadının günde üç adet yapıldığını ve tamamlanan tandırların kurutulduktan sonra kamyonlarla evdeki erkekler tarafından çeşitli illerde pazara sunulduğunu ifade etti.



"Tandırları biz kadınlar, satışını ise erkekler yapıyor" diyen Soyalan, Edirne’den Van’a kadar birçok ilde sattıkları tandırların belde için önemli gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.


Tandır yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Günkırı’lı kadınlar , "Dağın eteğinden çıkartılan toprağı öncelikle kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra tekrar ıslattığımız toprağı elimizle yoğuruyoruz. İyice yoğrulan toprağı kıvama gelmesi için bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra tandırı üç aşamada yapmaya başlıyoruz. Öncelikle alt tabakasını yapıp sonra yine kurutuyoruz. Alt kısım tamamlandıktan sonra orta tabakayı yapıp kurutuyoruz. Biraz kuruduktan sonra elimize aldığımız tahtalar yardımıyla iç ve dış yüzeylerini düzleştiriyoruz. Son aşamada ise üst bölümü olan ağız kısmını yapıp tandıra son şeklini veriyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak günde üç adet tamamlanan bir tandırı 50 liradan satıyoruz. Özel olarak tandır isteyen müşterilerimize ise 100 liradan satıyoruz. Tandırları biz kadınlar, satışını ise erkekler yapıyor. Tandırları, Edirne’den Van’a kadar birçok ilde satıyoruz" dediler.


Ukuşlu ailenin reisi Hamza Ukuşlu ise, evdeki kadınların yaptığı tandırları kamyonlara yükleyip yurdun değişik illerini götürdüklerini anlattı. Evde 50 liraya sattıkları tandır fiyatının satıcıya ulaşana kadar 150 liraya çıktığına dikkat çeken Ukuşlu, "Tandırları gelip beldeden alanlarda oluyor. Bizim kamyonlara yükleyip il dışına götürüp sattığımız da oluyor. Ancak arada yüzde 50 civarında bir fark oluyor. Beldede tandırı 50 liraya satarken, il dışına götürdüğümüz de ise masraflar attığı için bu masraflar hem bizi hem de satıcıyı olumsuz etkilediğinden fiyat 140-150 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşkale Belediyesi’nden aşure ikramı
    1. Aşkale Belediyesi’nden aşure ikramı
    2. Mustafa Cengiz: “Rodrigues’in parasını..
    3. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    4. Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
    5. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    6. "Azerbaycan yeni iş birliklerine açık"
    7. Trafik Jandarma ekiplerinden okul..
    8. "Cumhurbaşkanımız bir ilke imza attı"
    9. Kupada Manisa derbisinde gülen taraf..
    10. Bir çanta mutluluk
    11. Çalıştıkları fabrikadan 10 tonluk ham..
    12. Toyota, Sakarya MTB Cup'ın resmi..
    13. Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin..
    15. PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist..
    16. “Facebook’un Librası gelişmekte olan..
    17. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    18. GÜNCELLEME - İİT, Netanyahu'nun..
    19. Öğretmenlere yönelik genel trafik..
    20. Bahçeli'den ABD'ye rest: Sabrımızı..
    21. Çavuşoğlu, İtalya'nın eski Dışişleri..
    22. Devrek’te KOBİ’lerin Finans Erişimi..
    23. Baş dönünce ne yapılır?
    24. Lübnan'daki Türkmenlerden Türkiye'ye..
    25. 11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump'tan..
    26. Emekli sandığı ölüm yardımı nasıl..
    27. Kahramanmaraş’ta yaşlılara hemşire..
    28. Muş'un Şenyayla kırsalında İl Jandarma..
    29. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 21..
    30. Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi’nde..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...