Güngören'deki cinayet davasında karar

İSTANBUL (AA) - Güngören'de Hakan Öner'i öldürüp, cesedini parçalara ayırarak ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla 9 kişinin yargılandığı davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bir sanık müebbet, bir sanık da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bilal, Salim, Muzaffer ile tutuksuz sanıklar Cihan, Gökhan, Metin ve Naciye Ekici katıldı.



Duruşmada, Hakan Öner'in ablası Nilüfer ve annesi Fatma Öner de hazır bulundu.



Söz verilen müşteki Fatma Öner, "Oğlumun cenazesini istiyorum. Oğlumu parçalara ayırıp atmışlar. En ağır ceza verilsin." dedi.



Müştekilerin avukatı da cinayet kararının aile içinde alındığını ifade ederek, "Maktulun yerinin söylenememesi nedeniyle aile mağdurdur. Faillerin bunu bilmesi gerekir. Cesedin yerinin söylenmesini istiyoruz." diye konuştu.



Son savunmaları sorulan sanıklardan Bilal Ekici, yapmadığı bir olaydan dolayı iftiraya uğradığını öne sürdü.



Sanık Muzaffer Ekici, bu olaya karışmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan, Gökhan, Naciye ve Ahmet Ekici ile Talip Çini'nin beraatlerine karar verdi.



Tutuklu sanıklar Bilal ve Muzaffer Ekici'yi ’’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların cezasında indirim uygulamadı.



Mahkeme, tutuklu sanık Salim Ekici'yi de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, yaşından dolayı cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.



Bu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.



Diğer sanık Metin Ekici'yi de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü.



-İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nurşen Ekici ve maktul Hakan Öner’in arasında gönül ilişkisi bulunduğu, Nurşen Ekici'nin eşi olan sanık Bilal Ekici'nin bu durumu öğrenerek, kardeşlerine ve eşinin ailesine anlattığı, ailenin Hakan Öner’i öldürmeye karar verdiği belirtilmişti.



Nurşen Ekici'nin annesi sanık Naciye Ekici'nin talebi üzerine kızının 6 Aralık 2013'te maktul Hakan Öner'i Güngören'deki evlerine çağırdığı belirtilen iddianamede, Öner'in, sanıklar Bilal Ekici ile kardeşi Muzaffer Ekici, kayınbiraderi Metin Ekici ve kayınpederi Salim Ekici tarafından öldürüldüğü anlatılmıştı.

Cesedin iki gün boyunca çekyatın baza kısmında saklandıktan sonra Esenler'de kiralanan eve çekyatla birlikte taşındığı, bu evdeki banyoda sanıklar tarafından parçalanarak poşetlere koyulduğu ve poşetlerin de bir valize yerleştirilerek Arnavutköy'de ormanlık alana gömüldüğü ifade edilen iddianamede, olaydan sonra yapılan kazı ve araştırmalarda Öner'in cesedinin bulunamadığı belirtilmişti.



İddianamede, sanıklar Bilal Ekici, Salim Ekici ve Muzaffer Ekici hakkında "canavarca hisle veya acı çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Ahmet Ekici ile Naciye Ekici hakkında "öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Cihan Ekici, Gökhan Ekici, Nurşen Ekici ve Talip Çini hakkında ise "öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.