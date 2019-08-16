0553 313 94 23

Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören Güven Mahallesi’nde sabah işe gitmek için araçlarının başına geçen vatandaşlar şok yaşadı.

16 Ağustos 2019 Cuma 08:04
Güngören’de park halindeki 10 aracın lastiği kesildi

Güngören Güven Mahallesi’nde sabah işe gitmek için araçlarının başına geçen vatandaşlar şok yaşadı. Sokakta bulunan 10 tane aracın ön lastiklerinden birinin kesildiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, saat 06.00 sularında Güngören Güven Mahallesi Çalışlar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağın sağında ve solunda park halindeki 10 tane aracın ön lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldı. Sabah işe gitmek için evden çıkarak araçlarının başına giden vatandaşlar, araçlarının ön lastiklerinden bir tanesinin havasının indiğini fark etti. Daha sonra aracının lastiğini değiştirmeye çalışan İrfan Düzenli, çevredeki diğer araçlarının lastiklerinin de havasının indiğini fark etti. Düzenli, bunun üzerine polisi arayarak, ihbarda bulundu.


Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eşkal ve kamera çalışması yaptı. Vatandaşlar kesilen lastikleri değiştirerek işe yetişmeye çalıştı.


“Sese uyandık, üzerinde elbise olmayan iki kişi gördüm”


Duruma tepki gösteren İrfan Düzenli, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istedi. Düzenli, “Sese uyandık, sonra koşan birilerini gördük. Sonra arkadaş mesaj atmış, lastiklerini kontrol et diye, lastikleri kesiyorlar diye. Geldim, arabamın ve komşularının arabalarının lastiklerini bıçaklayıp kaçmışlar. Arkadaşın dediğine göre 5 kişi, ben iki kişi gördüm. Üstünde elbise falan bir şey yoktu, aşağıya doğru kaçıyorlardı. Lastik değiştirmek bir şey değil de, böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. 10 tane aracın lastiğini bıçaklamışlar. Şu ekonomik sıkıntının olduğu dönemde insanlara zarar veriyor” diye konuştu.


Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen araç lastiklerinin neden kesildiği henüz bilinmiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 08:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her şey bugün belli olacak! Milyonlarca kişi saat 14.30'a kitlendi
    1. Her şey bugün belli olacak!..
    2. Kara yollarında durum
    3. Teklif sunuldu! Ülkenin başkenti..
    4. 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna..
    5. Yurtta hava durumu
    6. Türkiye harekete geçmişti! Rumlardan Kap
    7. Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan..
    8. Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin..
    9. Gemlik’te iş yeri yangını
    10. Güngören’de park halindeki 10 aracın..
    11. Radyasyon önlenebilir mi? | Kaktüs..
    12. ABD'li Müslüman vekillere İsrail'e..
    13. Tek suçları vatanlarını sevmek!
    14. Böyle kız isteme görülmedi! Çiçeği..
    15. 16.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    16. Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı
    17. Çakmak gazı dairenin yanmasına neden..
    18. Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi..
    19. Atama Kararları Resmi Gazete’de
    20. Laikçileri çıldırtacak haber: İmam..
    21. Resmi Gazete’de yayımlanan Atama..
    22. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü..
    23. Görevden alınan Basın İlan Kurumu..
    24. Maçın ardından
    25. Hindistan'da 'nüfusu azaltma' festivali!
    26. Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile..
    27. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    28. Steven Nzonzi İstanbul’a geldi
    29. Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla..
    30. "Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
    Johnson açıkladı: Korkunç bir iş birliği var
    Johnson açıkladı: Korkunç bir iş birliği var