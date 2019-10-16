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Güngören'de kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Güngören'de iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:50
Güngören'de kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Güngören'deki silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Zeynep Kamil Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökhan Osman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı öğrenerek hastane önünde toplanan Osman'ın yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi.

Diğer yaralılar Osman S. ve Günay B'nin tedavisi sürüyor.

Bu arada, dün akşam meydana gelen olay sırasında çevredeki kıraathane ve taksi durağına da kurşun isabet ettiği görülmüş, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:50
  1. silahlı kavga
  2. Güngören
  3. Merkez Mahallesi Zeynep Kamil Caddesi
  4. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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