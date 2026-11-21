İstanbul’un Güngören ilçesinde, inşaat temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Göçük altında kalan bir işçi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güngören'de Merkez Mahallesi Gün Sokak'ta saat 17.40 sıralarında bir inşaatın temel kazma çalışması esnasında göçük meydana geldi. Mustafa Sekmen (50) adlı işçi göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan işçi çıkarıldı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen işçi ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Merkez Mahallesi Geyik Sokak'taki inşaatta temel çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu sırada işçilerden biri toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 52 yaşındaki Mustafa Sekmen toprak altından çıkarıldı.

Bilinci kapalı olduğu belirlenen Sekmen, ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belediye ekiplerince inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.