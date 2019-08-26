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Güngören'de eşini öldüren zanlı adliyede!

İstanbul’un Güngören ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
Güngören'de eşini öldüren zanlı adliyede!

İstanbul’un Güngören ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli H.Ö. Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan H.Ö. ve eşi Kadir Ö, dün bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö'nün Kadir Ö'yü bıçaklayarak, öldürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan H.Ö'nün emniyetteki sorgusunda, yaklaşık 1 yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, gece başlayan tartışmanın ertesi günde de devam ettiğini ve eşini, kendisine şiddet uygulaması neticesinde bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından şüpheli H.Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

Adliyeye polis eşliğinde getirildiği sırada H.Ö. gazetecilerin ''Kocanızı neden öldürdünüz?'' sorusuna, ''Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti.'' şeklinde cevap verdi.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:35
  1. İstanbul
  2. Güngören
  3. Bakırköy Adalet Sarayı
  4. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı
  5. cinayet
  6. gazeteciler

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  • EMREEMRE38 dk önce
    NEDENSE BU HABER İÇİN KİMSE BİRŞEY DEMİYOR NE CEZA VERECEĞİ BELLİ SERBEST BIRAKACAKLAR BAKIN GÖRÜN

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