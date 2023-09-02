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Yerel Güngören’de 5 katlı binanın zemini çöktü: 2 yaralı
Yerel

Güngören’de 5 katlı binanın zemini çöktü: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:38:00 -
Güngören’de 5 katlı binanın zemini çöktü: 2 yaralı

Güngören'de 5 katlı binanın zemini çökünce kömürlük duvarı yıkıldı. Olayda 1'i çocuk 2 kişinin yaralanırken, belediye ekipleri binadan karot örneği aldı.

Güngören'de 5 katlı binanın zemini çökünce kömürlük duvarı yıkıldı. Olayda 1'i çocuk 2 kişinin yaralanırken, belediye ekipleri binadan karot örneği aldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Güngören Akıncılar Mahallesi Taşçılar Sokak'ta bulunan 5 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın kömürlük olarak kullanılan kısmının duvarı ile önündeki beton zemin çöktü. Olay sırasında apartmanın önünde oynayan 8 yaşındaki Muhammed Emin Filiz ve onu kurtarmaya çalışan 55 yaşındaki Yalçın Çalışkan hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine sağlık, zabıta ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuk ile adamı hastaneye kaldırırken zabıta ve polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 8 yaşındaki çocuk ile adamın tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Akşam saatlerinde yapılan ilk incelemenin ardından belediye ekipleri binadan karot örneği aldı.
Çökme sırasında çukura düşerek yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Emin Filiz, “Orası yarıktı, ben de bir saniye durdum üstünde, çöktü. Bir tane abi de geldi, o da beni kurtarmaya çalıştı, o da içine düştü. Ambulans geldi, bizi götürdü. Sonra geri geldi, bacağım ağrıdı” dedi.

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