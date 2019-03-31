Güngören seçim sonuçları 2019 | 31 Mart yerel seçim Güngören AK Parti CHP oy oranları

Sultanbeyli seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Güngören ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Güngören seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Güngören son durum ne? Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Güngören belediye başkan adayı Bünyamin Demir ile CHP Güngören belediye başkan adayı İsmet Yaşar (Millet İttifakı) arasında geçmesi beklenen Güngören yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Güngören oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güngören belediyesini kim kazandı? YSK Sultanbeyli yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

İstanbul seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları nasıl? Güngören seçim sonuçları son dakika. İstanbul Güngören 2019 seçim sonuçları ve oy oranları. Birçok ile oranla daha fazla seçmene sahip olan Güngören 2019 yerel seçim sonuçları Yeni Akit’in 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Güngören seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.tr’de takip edebilirsiniz. İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Güngören hangi parti en fazla oy aldı? İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları, yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları YSK son dakika oy oranları. Güngören belediyesini kim kazandı? Güngören seçim sonuçları an be an son dakika olarak bu sayfada. Güngören 2019 yerel seçim sonuçlarında nefesler yerel seçim 2019 için tutuldu. Güngören yerel seçim sonuçlarında son durum nedir? Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti.

GÜNGÖREN YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2019 Güngören yerel seçim sonuçları, Güngören 2019 yerel seçim sonuçları, İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Güngören partilere göre oy dağılımı nasıl oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Güngören belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Güngören 24 Haziran 2018 seçimlerinde 211,075 seçmen oy kullanırken, Güngören’de seçimlere katılım Oranı ise % 87.04 olmuştu.

Güngören belediye başkan adayları 2019

AK Parti Güngören belediye başkan adayı Bünyamin Demir (Cumhur İttifakı)

CHP Güngören belediye başkan adayı İsmet Yaşar (Millet İttifakı)

BBP Güngören belediye başkan adayı Mustafa Duman

SP Güngören belediye başkan adayı Adnan Hacıabdullahoğlu

HDP Güngören belediye başkan adayı Abdulcebbar Çakmak

Vatan Partisi Güngören belediye başkan adayı Eylem Aşamdır

Güngören belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Güngören’de seçmenler Güngören yerel seçim sonuçlarına göre Güngören belediyesini kim kazandı? Güngören belediyesi hangi partiden? Güngören 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Güngören ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Güngören yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Güngören seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Güngören seçim sonuçları, Güngören yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Güngören belediye meclis üyesi adayları

1) Ömer Lütfi Arı

2) Tarip Kambur

3) Solmaz Kıran Çingi

4) Mehmet Akif Aşıkkutlu

5) Abdullah Kayaduman

6) Ali Furkan Sevinç

7) Gökhan Arslan (MHP)

8) Ensari Kale

9) Ayfer Zeylan

10) Nedim Karakaş

11) Yunus Şengül

12) Faruk Yılmaz

13) Nazan Gülöz

14) Özcan Efilti

15) Kazım Gündoğan (MHP)

16) Eyüp Şenocak

17) Birsen Çatkın

18) Öznur Çom

19) Ali Demir

20) Süleyman Üstün

21) Hamiyet Özçelik

22) Sümeyra Şura Yücel

23) Mehmet Ali Araç (MHP)

24) Fikri Aytekin

25) Recep Sargın

26) Büşra Bakanoğlu

27) Enes Kılıç

28) Keziban Doygun

29) Levent Albayrak

30) İlkay Hendem (MHP)

31) Dilek Beşli

32) Murat Ulusoy

33) Ahmet Yılmaz

KONTENJAN:

1) Halil İbrahim Arslan

2) Veysel İpekçi

3) Tahir Ergül

4) Engin Yılmazer

CHP Güngören belediye meclis üyeleri

1) Alaattin Aktay

2) Cengiz Emektar

3) Ömer Ülvi Saygın

4) Vahit Dikilitaş

5) Şenol Yolbir

6) Musa Keleş

7) Hüseyin Uyanık

8) Ali Şar

9) Nursel Çiçek

10) Kenan Güler

11) İbrahim Akkabak

12) Ali Rıza Önderoğlu

13) Nuran Ortaçlı

14) Sevim Iğdır

15) Zümrüt Bayrak

16) Sinan Varo

17) Hatice Kızmaz

18) Hasan Çiçek

19) Sevim Işık

20) Kenan Yerlitaş

21) Ergün Edebali

22) Sabri Canlı

23) Kelime Bozkuş

24) Muharrem Aydın

25) Akgün Utku Türkan

26) Cengiz Şahin

27) Cafer Sağır

28) Meziyet Naneci

29) Aytaç Özer

30) Mustafa Öztürk

31) Neslihan Özdemir

32) Cem İçöz

33) Uğurcan Mete

KONTENJAN:

1) Fahri Ramnalı

2) Mehmet Akkaya

3) İsmet Önder

4) Halil Özgül

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)