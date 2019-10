Güneydoğulu iş adamları dünden daha umutlu

Buğra Kardan

ABD ve Rusya’nın terör örgütü PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekildiğini duyurması yüzleri güldürdü. Bölgenin örgüt militanlarından arındırılması; Türkiye’nin taleplerinin olumlu yanıt bulması siyasiler gibi üreticilerin ve ihracatçıların da ilerisi için ümitlerini arttırdı. Zorlu askeri ve diplomatik süreci an be an izleyen Güneydoğulu iş adamları, Suriye’de oluşturulan barış koridorunun ticarete de olumlu katkı sunacağını kaydederek, “Terör örgütünün bölgeden temizlenmesi ürün alım satımını önemli oranda arttıracaktır” öngörüsünde bulundu. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin terör örgütü PYD/PKK’ya karşı amansız bir mücadele verdiğini belirtti. Mehmetçiğin Suriye’de yürüttüğü askeri operasyonlarla dünya ve bölge barışına önemli katkılar sunduğuna işaret eden Peltek, “Tabii ülkemizin huzuru ve güvenliği her şeyin ötesinde. Ama ekonomimiz ve ihracatımız da önemli. Bu anlamda çok sıkıntı çektik. Onun için ordumuzun başarılarını ihracat atılımının takip etmesini diliyoruz” dedi. Şanlıurfa’nın Suriye’ye çok yakın bir yerde konumlandığına dikkat çeken Peltek “Ne yazık ki savaşın başlamasıyla bu ülkeye yaptığımız ihracat durdu. Haliyle üreticimiz ve tüccarımız güç bir dönem geçirdi. Lâkin ordumuz icra ettiği başarılı operasyonlarla ümitlerimizi yeşertti. Umutluyuz. Ülkemizce gerekli önlemlerin alınması ve bölgenin güvenliğinin temin edilmesiyle Suriye’ye ihracatımızın yüzde 100’ü aşkın artacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Peltek, savaşın yerini barışa bırakmasıyla Suriye’den art arda ürün talebi geleceğini vurguladı.