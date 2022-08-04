Güneydoğu'dan rekor ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatına ulaştı.

Geçtiğimiz yılın temmuz ayına göre ihracatını yüzde 3,7 oranında arttıran GAİB Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri ağırlıklı gönderimlerle 871 milyon 610 bin dolarlık rekor ihracat gerçekleştirdi.

Bölgenin ihracatı, bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 3,7 oranında artarak 871 milyon 610 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu’nun ihracatında lokomotif şehir Gaziantep oldu

İHA'nın haberine göre, bu miktarla birlikte GAİB, tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat değerini görürken Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep’te geçen ay 711 milyon 724 bin Dolarlık ihracat kayda alındı.

2022 yılı temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “İhracatçımızın çabası takdir edilesi bir tablo sunmaktadır. Bu özverili çalışmalarından dolayı bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızın başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

“Temmuz ayında 75 firma ilk ihracatını gerçekleştirdi”

2022 yılı ocak-temmuz dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “2022 yılının ocak-temmuz döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1’lik artışla 6 milyar 875 milyon 375 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 5 milyar 880 milyon 451 bin dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artış kaydetti.” ifadelerini kullandı.

"Bölgemiz açısından gurur duyuyoruz"

Ahmet Fikret Kileci, “Bölgemiz, temmuz ayı boyunca 2 bin 287 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 620 olarak hesaplandı. Bu sayılarla ihracatçı sayısı bakımından hem Gaziantep hem de Bölgemiz için tarihimizin en yüksek temmuz ayı değerine ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ay 75 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirerek her geçen gün sayımızı artırma hedefimize dahil oldular. Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki birçok firmanın ihracata adım atması büyük bir mutluluk. İlhamını güneşten, topraktan ve kadim tarihimizden alan Gaziantep ve Bölgemiz ihracatçılarını gönülden kutluyorum.” diye ekledi.

En çok ihracat yapılan ülkeler: Irak, ABD, Suriye

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 39,6 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 17,4 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 16 payla üçüncü sırada bulunuyor.

2022’in ocak-temmuz ayları arasında toplam 192 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Cibuti, İsrail ve Libya; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.” dedi.

İllere göre ihracat rakamları

2022 yılı temmuz ayında GAİB’in yetki alanında yer alan diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Kileci, Kahramanmaraş’ın 95 milyon 920 bin dolar, Mardin’in 88 milyon 474 bin dolar, Diyarbakır’ın 32 milyon 658 bin dolar, Malatya’nın 24 milyon 224 bin dolar, Şanlıurfa’nın 20 milyon 261 bin dolar, Kilis’in 7 milyon 943 bin dolar ve Adıyaman’ın 7 milyon 764 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.