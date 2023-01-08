Güneydoğu’dan 331 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2022’nin verimli geçtiğini söyledi. Çıkmaz, 2023’ün de kuru meyve ihracatı için tanıtım yılı olacağını belirtti. Çıkmaz, şunları ifade etti: “2022 yılı sektörümüz için iyi bir yıl oldu. Birçok zorluğa ve küresel krizlere rağmen bölge ihracatçılarımız Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli kuru meyve ürünlerimizi dünya genelinde 104 ülkeye ihraç etmeyi başardı. 2022 yılında bölgemizden bir önceki yılın aynı dönemlerine oranla yüzde 2.1’lik artışla toplam 331 milyon 207 bin dolarlık kuru meyve ihracatına imza attık. Geçen yıllara göre daha fazla çalışarak uluslararası pazardaki payı arttırmak istiyoruz.”