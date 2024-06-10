Güneydoğu’da havalar 8 derece ısınacak

Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinde salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının daha da artacağı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Diyarbakır: 36-40 Şanlıurfa: 36-40 Mardin: 34-37 Batman: 36-40 Siirt: 34-37 Şırnak: 32-35 aralıklarında olacağı tahmin edilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.