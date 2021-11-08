Güneydoğu, Erdoğan’ın hizmetleriyle parladı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğü kalkınma hamleleri, en bariz yansımasını Güneydoğu Anadolu’nun kadim şehirlerinde kendisini gösterdi.

Ayrı gayrı yok

Malazgirt Zaferi’nden bu yana coğrafyamızın iki öz kardeşi olan Türkler ve Kürtler, asırlardan bu yana etle tırnak gibi birbirinden ayrılmadı. Dini, kültürü ve hayat gayesi bir olan bu iki öz kardeş, asırlardan bu yana türlü ihanetlere rağmen birbirine kenetlenmekten vazgeçmedi. Nice beylikler, devletler, imparatorluklar gören coğrafyamızda hep güç birliği yapan Türk ve Kürt unsurlar, içinde bulunduğumuz son asırda içeriden ve dışarıdan her türlü fitne ve kışkırtmaya rağmen omuz omuza yürümeye devam etti. Aynı kıbleye yönelen, tek bir İlah’a secde eden Müslüman Türkler ve Kürtler, ümmetin son umudu ve son kalesi olan Türkiye’nin temel yapısını oluşturmaya devam ederken, Güneydoğu şehirlerinde yoğunlukta yaşayan vatandaşlar, 2002’den sonra iktidara gelen AK Parti döneminde adeta hizmete doydu.

Hizmet üstüne hizmet

Başkan Erdoğan’ın devasa eserlerle buluşturduğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hizmetler, önceki gün Mardin ve Batman’da yapılan açılışlarla taçlandı. AK Parti iktidarının yatırımlarıyla 2002’den bu yana Türkiye’nin incisi haline gelen Güneydoğu’nun 9 kadim şehri; tarımdan sanayiye, enerjiden kültür-turizme, çevreden sosyal hayata ilişkin alanlarda hizmet üstüne hizmet gördü. İşte onlardan öne çıkanlar...

19 yılda Batman, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli’ye yaklaşık 300 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan iktidarlarında; Şanlıurfa’ya 69,32 milyar TL, Diyarbakır’a 57,10 milyar TL, Gaziantep’e 52,24 milyar TL, Mardin’e 47,98 milyar TL, Şırnak’a 25,07 milyar TL, Batman’a 23 milyar TL, Bingöl’e 22,48 milyar TL, Hakkari’ye 17,69 milyar TL, Tunceli’ye 7,79 milyar TL tutarında hizmet gerçekleştirildi.



Organize Sanayi Bölgesi sayısı 18’e, küçük sanayi sitesi sayısı 38’e yükseltilen bölgenin ihracatı AK Parti iktidarında 15 kat artışla 9,2 milyar dolara ulaştı.



Güneydoğu’da 2002’de 872 milyon lira sabit yatırım tutarıyla 8 bin 753 kişilik istihdam öngörülürken, geçtiğimiz yıl sabit yatırım 9,7 milyar liraya, istihdam 51 bin 182 kişiye yükseldi.



2002 sonuna kadar sulamaya açılan alan 215 bin hektar iken, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 572 bin hektara çıktı. Enerji projelerinde gerçekleşme oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Ilısu Barajı ve HES Projesi ile yüzde 90’ın üzerine çıktı.



HES’lerin işletmeye alınışından bu yıla kadar elektrik enerjisinin parasal değeri 28,9 milyar dolar oldu.



Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme projeleriyle 2,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlandı.



2002’de bölgede yer alan üniversite sayısı 3 iken AK Parti iktidarında 12’ye çıktı. Bölgede son 10 yılda 35 bin 642 derslik oluşturuldu.



2002’de 63 hastane ve 8 bin 223 yatak mevcut iken, günümüzde hastane sayısı 130’a, yatak sayısı 20 bin 541’e yükseldi.



Güneydoğu’nun kadim şehirlerindeki yatırım, ulaşım ve tesislerin iyileştirilmesiyle birlikte bölgeye gelen turist sayısı katlanarak artıyor. Turizm belgeli konaklama tesislerinde kalan turist sayısı 2018’de 2002’ye göre 3,5 kat artarak yaklaşık 1,9 milyona ulaşırken, geceleme sayısı da yaklaşık 4 kat artışla 2,8 milyona çıktı. Belediye belgeli tesislere giden yerli ve yabancı turist sayısı 2002’de 380 bin iken, geçtiğimiz sene 2,3 katına çıkarak 866 bin kişiyi geçti. Aynı dönemde yerli ve yabancı turist geceleme sayısı 568 binden yaklaşık 1 milyon 438 bine yükseldi.