Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artıyor.

Yerel basın organlarından edinilen bilgilere göre, son 24 saatte Bangladeş'te 3 bin 803, Filipinler'de 562, Singapur'da 257, Tayland'da ise 6 yeni vaka tespit edildi.

- Bangladeş'te vaka sayısı 100 bini aştı

Dhaka Tribune gazetesindeki habere göre, Bangladeş'te son 24 saatte tespit edilen 3 bin 803 vakayla toplam vaka sayısı 102 bin 292'ye çıktı.

164,6 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, can kaybı sayısı 1343'e ulaştı.

- Filipinler'de 562 yeni vaka

"Philstar.com" internet sitesindeki habere göre, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 562 yeni vaka görüldüğünü, virüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede toplam vaka sayısı 27 bin 799'a, can kaybı sayısı ise 1116'ya ulaştı.

Bugüne dek 495 bin 180 kişiye test yapıldığı ülke, 109,5 milyonluk nüfusunun yüzde 1,5'ine karşılık gelen yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye test uygulamayı amaçlıyor.

- Singapur'da 257 yeni vaka

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonuna göre, ülkede son 24 saatte 257 yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 1'inin Singapur'da kalıcı ikamet eden bir kişi olduğu, diğer vakaların ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasından tespit edildiği, bu kişilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın salgının odağında yer aldığı belirtildi.

5,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 41 bin 473 vaka görülürken, 26 kişi hayatını kaybetti.

- Tayland'da 6 yeni vaka

Bangkok Post gazetesindeki habere göre, Tayland'da son 24 saatte 6 yeni vaka görülürken, can kaybı yaşanmadı.

69,7 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 3 bin 141 vaka görüldü, virüs nedeniyle 58 kişi hayatını yitirdi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 400 bini aşarken, 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

