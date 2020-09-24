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Dünya Güney ve Kuzey Kore arasında savaş çıkartacak kriz! Bakanlık görevlisi vurularak öldürüldü
Dünya

Güney ve Kuzey Kore arasında savaş çıkartacak kriz! Bakanlık görevlisi vurularak öldürüldü

Güney Kore, hafta başında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin Kuzey Kore tarafından öldürüldüğünün doğrulandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 07:46:00 -
Güney ve Kuzey Kore arasında savaş çıkartacak kriz! Bakanlık görevlisi vurularak öldürüldü

Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Kore tarafından silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Savunma Bakanlığı doğruladı

Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığında görevli 47 yaşındaki kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da hafta başında 500 tonluk bir gemiyle denetleme görevindeyken gözden kaybolan yetkiliyi Kuzey Kore'nin öldürdüğünü doğruladı.

"Kuzey Kore savaş suçu işledi"

Askeriyenin kapsamlı istihbarat analizlerini açıklayan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, sularında bulduğu yetkiliyi vurarak ve bedenini yakarak savaş suçu işlediğini belirtti. Bu eylemin ordu tarafından kınandığını da belirten Bakanlık, Kuzey Kore'yi izahat vermeye ve sorumluları cezalandırmaya çağırdı.

2008'den bu yana bir ilk

Cinayeti duyuran ajansın haberine göre, Temmuz 2008'den bu yana ilk kez bir Güney Koreli, Kuzey Kore tarafından öldürüldü. Söz konusu tarihte Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye giren Park Wang-ja, Kuzey Kore tarafından öldürülmüştü.

20'ye yakın deniz ve hava unsuruyla arandı

Öldürülen Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin, Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattının (NLL) 10 kilometre güneyinde denetleme görevi esnasında aniden kaybolmasından sonra 20'ye yakın deniz ve hava unsuruyla arandığı ancak bulunamadığı duyurulmuştu.

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