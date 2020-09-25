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Aktüel Güney Sudan'da şiddetli yağışlardan 600 bin kişi etkilendi
Aktüel

Güney Sudan'da şiddetli yağışlardan 600 bin kişi etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:35:06 -
Güney Sudan'da şiddetli yağışlardan 600 bin kişi etkilendi

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da son 3 aydır süren şiddetli yağışlardan yaklaşık 600 bin kişinin etkilendiğini ve evlerinden olan yüz binlerce insanın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Jonglei ve Unity eyaletlerindeki felaket bölgelerini ziyaret eden BM Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Alain Noudehou, yaptığı yazılı açıklamada, Nil Nehri boyunca muazzam genişlikte alanların sular altında kaldığını belirtti.

Halkın selden kaçmak için yüksek yerlere sığındığını ve 600 binden fazla insanın olumsuz etkilendiğini kaydeden Noudehou, 360 bin kişinin acil olarak yardım eli beklediğini söyledi.

Noudehou, "Selden etkilenen kişilerin sayısı gelecek haftalarda artmaya devam edecek. Daha önce şiddet olaylarından ötürü evini terk eden pek çok kadın ve çocuk, bu sefer de selden ötürü yerinden oldu." ifadesini kullandı.

BM ülkede ayrıca gıda, barınma ve ilaç desteği için toplam 80 milyon dolara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

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