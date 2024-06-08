Güney Kore’nin dünyaca ünlü K- pop yıldızıydı Müslüman oldu ve Filistin’e neden sahip çıktığını böyle anlattı

Dünyaca önemli dizilerde başrol oynayan k- pop şarkıcısı Daud Kim “Neden Filistin’e sahip çıkmalıyız başlıklı bir video yayınladı.

DÜNYANIN EN ŞANSLI KİŞİSİYİM

Umreye giden K-pop şarkıcısı Daud Kim Müslüman olduğunu açıklamasından bu yana ilk kez umreye gitti. TraxX adlı grubun üyesi olan Kim, YouTube'da Güney Koreli Müslümanların deneyimlerini aktardığı videolarıyla biliniyor.

Şarkıcı, Mekke ve Medine'yi ziyaret etmek istediğini daha önce YouTube'da sık sık dile getirmişti. Kim isteğini üç yıl sonra gerçekleştirebildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Dünyanın en şanslı kişisi" olduğunu düşünen şarkıcı, Instagram hesabında ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

K-pop yıldızı 8 Nisan'daki fotoğrafında ihrama girmiş şekilde Kabe'nin önünde görülüyor. Daud Kim görüntüleri şu ifadelerle paylaştı:

Nihayet Mekke'ye geldim. En şanslı kişi benim çünkü Allahü Teala beni seçti ve beni buraya getirdi. Tüm Müslümanlar için dua ettiğini söyleyen Kim, "Bu fırsat için minnettarım" diye ekledi.

Herkesin ramazan ayını kutlayan şarkıcı ayrıca, "Allah'a şükürler olsun, dünyanın en kutsal şehrine gelme şansını verdiğin için teşekkür ederim. Bütün Müslümanlar için dua ettim. Allah günahlarımızı bağışlasın. Dualarımızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Dinini değiştirdiği için hedef alındığını da belirten Kim bunun ironik olarak "inancını güçlendirdiğini" söylemişti.

K-pop yıldızı, İslam'a merakının birkaç yıl önce Endonezya'ya yaptığı gezi sırasında tanıştığı "nazik Müslümanlar" sayesinde uyandığını belirtmişti.

Daud Kim müslüman olduktan sonra eşi de onunla birlikte İslamla şereflenerek ilk olarak başını kapattı.

Daud Kim kimdir?

Traxx adlı grubun üyesi Kim, Güney Kore'nin en büyük eğlence şirketlerinden biri olan SM Entertainment'ın proje grubu SM The Ballad'da da yer aldı. 1983 doğumlu Kim, Traxx'la ilk çıkışını 2004'te Paradox parçasıyla yaptı. Şarkıcı, aktörlük kariyerine de 2009'da MBC kanalında yayımlanan Romance Zero dizisiyle başladı. KBS'de 2011'de yayımlanan My Bitterweet Life adlı dramadaysa Lee Se-in karakteriyle ilk kez başrol oynadı.

Şarkıcı, Mayıs 2014'te Singin' In The Rain adlı müzikalde Super Junior grubundan Kyuhyun ve EXO'dan Baekhyun'la birlikte rol aldı.

Kim, Müslüman olduktan sonra Youtube videolarıyla öne çıkmaya başladı.

İşte bu videoda onlardan biri mutlaka izleyin.