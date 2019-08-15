Güney Korelilerden Japonya'ya "zorla çalıştırılan işçiler" için özür çağrısı

ANKARA (AA) - Güney Kore'de binlerce kişi, Japonya'ya, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçiler için özür dilemesi çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, başkent Seul'de bir araya gelen yaklaşık 2 bin Güney Koreli, Kore'de 1945'te Japon hakimiyetinin son bulduğu 74'üncü Kurtuluş Günü'nde, Tokyo yönetiminden, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için özür dilemesini istedi.

Bazı göstericiler, "Tarihin canlı tanıkları olarak ödün vermeyeceğiz ve Japonya'nın içten özrünü talep etmek için el ele vereceğiz." sloganları attı.



Seul'deki Japon Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçen bazı göstericiler de Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun mağdurlar için resmen özür dilemesi ve mağdurlara uygun tazminatı ödemesi talebinde bulundu.

- Zorla çalıştırılan işçiler

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Nippon Çelik&Sumitomo Metal ile Mitsubishi şirketleri aleyhine açılan davalarda, Japon şirketleri, 2'nci Dünya Savaşı sırasında ve sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırdıkları Güney Koreli işçilere tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Karar, görülmekte olan benzer davalara emsal teşkil etmiş, diğer Japon şirketleri de art arda tazminata mahkum olmuştu.

Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla, bu ülkeye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu ve anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.

Güney Kore ise insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmanın insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.

Diğer yandan, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı mayıs ayında, Japonya'nın zorla çalıştırılan işçilerle ilgili tazminat ihtilaflarının çözülmesi için üçüncü bir ülkenin de dahil olacağı tahkim heyeti kurulması talebinde bulunduğunu bildirmişti.

- Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkarmıştı

Güney Kore, Japonya Bakanlar Kurulunda ay başında alınan kararla, Japonya ile imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

Japonya Ticaret Bakanı Seko Hiroshige, kararın sadece Güney Kore'nin standart muamele göreceği anlamına geldiği, ikili ilişkileri etkilememesi gerektiği açıklamasını yapmış ve Japonya'nın ulusal güvenliği için gerekli ithalat denetimlerini koruması amacıyla bu kararı aldığını, Güney Kore mahkemelerinin Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olmadığını söylemişti.