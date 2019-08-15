0553 313 94 23

Güney Korelilerden Japonya'ya "zorla çalıştırılan işçiler" için özür çağrısı

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
Güney Korelilerden Japonya'ya "zorla çalıştırılan işçiler" için özür çağrısı

ANKARA (AA) - Güney Kore'de binlerce kişi, Japonya'ya, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi ve 2'nci Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçiler için özür dilemesi çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, başkent Seul'de bir araya gelen yaklaşık 2 bin Güney Koreli, Kore'de 1945'te Japon hakimiyetinin son bulduğu 74'üncü Kurtuluş Günü'nde, Tokyo yönetiminden, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için özür dilemesini istedi.

Bazı göstericiler, "Tarihin canlı tanıkları olarak ödün vermeyeceğiz ve Japonya'nın içten özrünü talep etmek için el ele vereceğiz." sloganları attı.

Seul'deki Japon Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçen bazı göstericiler de Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun mağdurlar için resmen özür dilemesi ve mağdurlara uygun tazminatı ödemesi talebinde bulundu.

- Zorla çalıştırılan işçiler

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Nippon Çelik&Sumitomo Metal ile Mitsubishi şirketleri aleyhine açılan davalarda, Japon şirketleri, 2'nci Dünya Savaşı sırasında ve sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırdıkları Güney Koreli işçilere tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Karar, görülmekte olan benzer davalara emsal teşkil etmiş, diğer Japon şirketleri de art arda tazminata mahkum olmuştu.

Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla, bu ülkeye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu ve anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.

Güney Kore ise insanları sömürge yönetimi altında zorla çalıştırmanın insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.

Diğer yandan, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı mayıs ayında, Japonya'nın zorla çalıştırılan işçilerle ilgili tazminat ihtilaflarının çözülmesi için üçüncü bir ülkenin de dahil olacağı tahkim heyeti kurulması talebinde bulunduğunu bildirmişti.

- Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkarmıştı

Güney Kore, Japonya Bakanlar Kurulunda ay başında alınan kararla, Japonya ile imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

Japonya Ticaret Bakanı Seko Hiroshige, kararın sadece Güney Kore'nin standart muamele göreceği anlamına geldiği, ikili ilişkileri etkilememesi gerektiği açıklamasını yapmış ve Japonya'nın ulusal güvenliği için gerekli ithalat denetimlerini koruması amacıyla bu kararı aldığını, Güney Kore mahkemelerinin Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olmadığını söylemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
  1. Güney KORE
  2. zorla çalıştırılan işçiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de panayırda çocuklar eğlenceye doydu
    1. Burhaniye’de panayırda çocuklar..
    2. Bu pizza inanın çok masum!
    3. Osmaneli’nde ücretsiz yüzme öğretilecek
    4. Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15..
    5. ABD’li askeri heyet ile Türk..
    6. YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?..
    7. Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından..
    8. Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı..
    9. Muş'ta HDP'nin il eş başkanları..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    12. Denizli'deki deprem
    13. Kafede korkutan yangın
    14. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği
    15. İzmir'de hırsızlık anı güvenlik..
    16. Uşak Ticaret Borsası
    17. Manisa Büyükşehir’de hedef ’Sıfır Atık’
    18. Darende’de ‘Pilav Şenliği’
    19. Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna..
    20. Otomobil 10 metreden başka bir aracın..
    21. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    22. İhale teminatının ne kadar sürede iade..
    23. Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar
    24. Edirne'de 1330 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Bu hafta 7 film vizyona girecek
    26. Yeşilyurt Belediyesi, araç ve yaya..
    27. Büyükşehir’den Mehmet amcaya hasta..
    28. Balaban’da ‘Buluşma Günü’ etkinliğine..
    29. Tomruk altında kalan kişi ağır..
    30. Süper kupa maçında sahaya atlayan..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu