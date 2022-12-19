Güney Koreliler Türkiye'ye o isim için geliyor! Türk halkı belki adını bile bilmiyordur ama onlar akın ediyor

Güney Koreli turistler Türkiye'de kültür turuna birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Nevşehir Kapadokya, üçüncü sırada İzmir Efes, dördüncü sırada Konya Mevlana Müzesi beşinci sırada Antalya ve altıncı sırada Muğla'yı ziyaret ediyor.

Güney Koreli turistler, tatil tercihlerini kültür, tarih ve arkeoloji turizmi için tatil yapıyor. Güney Koreli çocuklar ortalama 16 gün tatil yapıyor. Tatillerini beş yıldızlı otel, apart otel, turizme açılan tarihi konaklarda ve pansiyonlarda kalıyor. Güney Koreli turistler 16 günlük tatil süresince ortalama tatil harcaması bin 1200 ABD Dolar.

Güney Koreli turistlerin Anadolu Medeniyeti eserlerini görmede en fazla üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Antalya'ya gelen Güney Koreli Üniversite öğrencileri en fazla Roma ve Anadolu Selçuklu Dönemi eserlerine ilgi gösteriyor. Antalya'da kültür turunda birinci sıra Perge Antik Kent, Termessos Antik Kent , Side Antik Kent ile Antalya Kaleiçinde bulunan Selçuklu dönemi şaheserleri arasında yer alan Alaaddin Keykubat Cami, Yivli Minare , Alanya Kalesi, 8 asırlık Selçuklu Hanı Alarahan ve Antalya Müzesini görüyor. İstanbul'da ise Osmanlı dönemi camilerini ziyaret ediyor.

Mehmet Kara'yı ziyaret ediyor

Türkiye'ye gelen Güney Koreli turistler Anadolu'da halen hayatta olan Kore gazilerini ziyaret ediyor. Antalya'ya gelen Güney Koreliler, halen hayatta olan 95 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Kara'yı ziyaret ediyor ve minnet duygularını iletiyor.

Kokartlı Turist Rehberi İlkay Özen, Güney Korelilerin tatil tercihi yüzde 100 kültür, tarih ve arkeolojik varlıkları tanıma turu kapsamında olduğunu söyledi. Güney Koreli turistler Avrupalı ve Rus turistler gibi deni, kum ve güneş turizmi yerine kültür, tarih, arkeolojik varlıkları tanıma, geçmiş medeniyetler insan hikayeleri ilgi duyduğunu vurgulayan Rehber İlkay Özen, '' Güney Koreli üniversite okuyan öğrenciler ve akademisyenlerin bilgi ve entelektüellikleri ve güzel sanatlara ilgisi çok yüksek.Güney Koreliler için İstanbul ve Kapadokya bölgesinin özel yeri var. Kapadokya bölgesinde yer altı kiliselerini gezme ve balonla havadan peri bacalarını seyretmek onlar için tutku. Antalya, Alanya , Kaş ve Muğla Fethiye Ölüdeniz'de yamaç paraşütü ile Kleopatra Plajına inme bir tutku. Pandemi öncesi ülkemize 400 bin Güney Koreli turist geliyordu. Bu sene yüzde 40 oranında azalma oldu.'' diye konuştu.

Kaynak: Turkiyeturizm