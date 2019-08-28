Güney Koreli turizm bloggerları Eskişehir’de

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gelen Güney Koreli turizm bloggerları, ilçenin kültürel ve turistik değerlerini ziyaret ettiler. Gezdikleri yerleri merak içerisinde inceleyen Güney Koreli bloggerlar, fotoğraf makineleri ile de bol bol fotoğraf çektiler.

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun daveti kapsamında Eskişehir’e gelen 9 Güney Koreli turizm bloggerı için, valilik ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde çeşitli geziler düzenlendi. Program kapsamında Seyitgazi’yi ziyaret eden bloggerlar sırasıyla; Sücaaddin Veli Türbesi’ni, Seyit Battal Gazi Türbesi’ni ve Frig Vadisi’ni gezdiler. Dinlenme aralarında ayran ve gözlemenin de tadına bakan turizm bloggerı, gezdikleri yerleri objektiflerine yansıttılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, yabancı turistlere ulaşmak istediklerini söyledi. Kaymakam Demirbilek, "Eskişehir Valiliği ve BEBKA tarafından organize edilen Güney Koreli 9 turizm bloggerini ilçemizde ağırladık. Onlara Secaattin Veli ve Seyit Battal Gazi Türbelerimizi gezdirdik. El dokumalarını uygulamalarıyla gösterdik. İlçemizin tanıtımı içi böyle organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Seyitgazi ilçemiz tarihi, doğal ve kültürel anlamda çok zengin bir yer. Bu potansiyeli ortaya çıkarmamız için yabancı turistlere ulaşmamız gerekiyor. Bunun için projeler geliştiriyoruz, turizm çeşitlendirmeleri yapacağız. Hem ülkemize hem de ilçemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Güney Koreli turizm bloggerlarından Jeong Min Jun, "Türkiye’ye ilk defa geldim. Geldiğimden buyana Türkiye’nin çok yeni olması dikkatimi çekti. Avrupa’daki mimariye benziyor. Eskişehir üzerine konuşacak olursak, gayet düzenli bir şehir" dedi.

"Gayet olumlu izlenimler edindim"

Güney Koreli turizm bloggerı Park Sun Ah ise olumlu izlenimler edindiğini belirterek şunları söyledi;

"Eskişehir’e ilk defa geliyorum. Burası ile ilgili ilk izlenimim çok olumlu oldu. Şehir bana parlak bir şehir olarak göründü. Çevremizde bizimle iletişimde olan insanların güler yüzünü görmek bize verdikleri değerin bir emaresi. O yüzden gayet olumlu izlenimler edindim."