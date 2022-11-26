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Medya Güney Koreli oyuncuya şok suçlama!
Medya

Güney Koreli oyuncuya şok suçlama!

Altın Küre ödüllü oyuncu O Yeong-su (78), geçtiğimiz yıllarda bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 14:37:00 -
Güney Koreli oyuncuya şok suçlama!

Altın Küre ödüllü oyuncu O Yeong-su (78), geçtiğimiz yıllarda bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Squid Game dizisinde Oh Il-nam karakterini canlandıran oyuncu Oh Yeong-su, Güney Kore'de cinsel tacizle suçlandı. Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre O Yeong-su, iddiaları yalanladı.

BBC'nin aktardığına göre, cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın ilk olarak geçen yıl aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası, O Yeong-su aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadan nisan ayında kapatıldı. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Ünlü oyuncu daha önce iddialar hakkında kadının ellerini tuttuğunu ifade ederek kadından özür dilemişti. Ancak özür dilemesinin tüm iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediği de vurgulamıştı.

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