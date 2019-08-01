Güney Koreli adam o ülkeye kızdı! Kendisini ateşe verdi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 72 yaşındaki kişi, Güney Kore ile Japonya arasında devam eden ticari ve siyasi gerilim nedeniyle kendisini yaktı.

Yonhap'ın haberine göre, emniyet kaynakları, kimliği açıklanmayan 72 yaşındaki adamın, Güney Kore ile Japonya arasında devam eden ticari ve siyasi gerilim nedeniyle böyle bir eyleme başvurduğunun yüksek olasılık olduğunu açıkladı.

Emniyet kaynakları, olay yerinde bulunan ve yaşlı adama ait olduğu belirlenen çantada kişisel eşyaların yanı sıra 'Japonya'nın Güney Kore'ye uyguladığı ticari yaptırımları geri çekmesi çağrısı' içeren not bulunduğunu kaydetti. Çantada, "(Japonya Başbakanı) Abe özür dileyene kadar insanlar mücadeleye devam edecek" yazılı broşürün de yer aldığı aktarıldı.

Polis, geçmişte Japonya karşıtı eylemlere ya da oluşumlara katılıp katılmadığı soruşturulacak yaşlı adamın tüm vücudunun yandığını ve durumunun ağır olduğunu ifade etti.