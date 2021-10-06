  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Kore'den Kuzey Kore açıklaması! Yeni planı duyurdular
Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore açıklaması! Yeni planı duyurdular

Güney Kore ordusu, sürekli füze denemeleri yapan Kuzey Kore’nin tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 15:57:00 - 2021-10-06 15:57:54
Güney Kore'den Kuzey Kore açıklaması! Yeni planı duyurdular

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının (JCS) yayımladığı yıllık parlamento denetim raporunda, Seul’un saldırı ve füze savunma kapasitesini geliştirdiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi planlandığı belirtildi. ​​​​​​​

JCS raporuna atıfta bulunulan açıklamada, "Kuzey Kore nükleer ve füze kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor, nükleer silahlardan arınma müzakereleri uzun süredir bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yaptı.

ABD ve Güney Kore ağustos ayında yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay