Güney Kore'den John Bolton'un yayımlanması planlanan kitabına tepki

ANKARA (AA) - Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bu ay yayımlanması planlanan kitabında geçen yıl ABD ile Kuzey ve Güney Kore liderlerini kapsayan zirvelerin "ciddi şekilde çarpıtıldığını" ve bu durumun Koreler arası görüşmelere zarar verebileceğini söyledi.

Yonhap’taki habere göre, Chung, yaptığı açıklamada, Bolton’un kitabından basına yansıyan bölümlerde ülkesine ilişkin yazılanların "önemli bir kısmının çarpıtıldığını" savundu.

Chung, Bolton’u ilgili hükümetler arasında güvene dayalı diplomatik görüşmeleri tek taraflı olarak açığa vurmakla suçlayarak, Bolton’un yaşananları kendi gözünden aktardığını ve bunların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Gelecekteki müzakerelerin önemine “ciddi zarar” verebilecek temel diplomasi ilkesinin ihlal edildiğinin altını çizen Chung, bu tür “uygunsuz” eylemlerin müttefiklerin ortak strateji geliştirme ve güvenlik çıkarlarını artırma çabalarını baltalayabileceğini vurguladı.

Chung, ABD yönetiminin "bu kadar tehlikeli bir vakanın" tekrarının yaşanmaması için uygun önlem alacağını umduğunu bildirdi.

Bolton'un kitabında geçen yıl ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerini kapsayan zirvelerin "ciddi şekilde çarpıtıldığını" belirten Chung, bu durumun Koreler arası görüşmelere zarar verebileceğini kaydetti.



Chung’ın açıklaması, Bolton’un bu ay içerisinde yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened" isimli kitabına Güney Kore tarafından gösterilen ilk resmi tepki olurken, kitabın hangi bölümlerine itiraz edildiğine ilişkin açıklamada bulunulmadı.

Kitapta ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl haziranda Panmunjom köyündeki üçlü toplantı, anlaşmasız sona eren Hanoi zirvesi ve Moon'un 1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme teklifi gibi olaylara yer verildiği belirtiliyor.

Kitabın ABD basınına yansıyan bölümlerinde, Moon'un, Trump ile Kim'in tarihi toplantısında ABD Devlet Başkanına eşlik etmek için ısrar ettiği öne sürülüyor.

- Kitap ABD'de tartışmalara yol açmıştı

Bolton'ın martta yayımlanması planlanan ancak yayım tarihi iki kez ertelenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" adlı kitabının bu ay içerisinde Simon&Schuster Yayınevi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kitabın basına yansıyan bölümleri ABD'de tartışma yaratmıştı.

Trump yönetimi, Bolton'ın yeni kitabının yayımlanmaması için 17 Haziran'da dava açmıştı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, Bolton'ın kitabının, "ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği" kaydedilmişti.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.