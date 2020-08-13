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Aktüel

Güney Kore'de sellerin vurduğu 11 yerleşim yeri "özel afet bölgesi" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:50:44 -
Güney Kore'de sellerin vurduğu 11 yerleşim yeri "özel afet bölgesi" ilan edildi

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin güney kesimlerinde, ağustos başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerin vurduğu 11 yerleşim yeri, "özel afet bölgesi" ilan edildi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkenin güneyinde muson döneminde şiddetli yağışlardan ağır hasar gören 11 bölgeyi afet kurtarma çalışmalarına yönelik hızlı devlet yardımı ve yardım fonlarının sağlanması için, "özel afet bölgeleri" olarak belirledi.

Özel afet bölgeleri, hasarın giderilmesi için gereken harcamaların yüzde 80'ini karşılayabilen devlet desteği alacak.

Bu bölgelerdeki sel mağdurları, geçim masrafları için devlet yardımı, elektrik, su, doğal gaz faturalarında, sağlık sigortası primlerinde ve diğer kamu ödemelerinde indirimlerden yararlanmanın yanı sıra ihtiyat kuvvetleri eğitiminden ve diğer askeri görevlerden muaf sayılacak.

Güney Kore'de, 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 42 kişi öldü ya da kayboldu, 7 bin 800'den fazla kişi yerlerinden oldu, 18 bin civarında ev ve bina hasar gördü.

Hükümet, geçen hafta da hasarın büyüklüğünü ve devlet yardımının aciliyetini değerlendirdikten sonra, ülkenin orta ve doğu kesimlerinde sellerden en çok etkilenen 7 bölgeyi, özel afet bölgeleri ilan etmişti.


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