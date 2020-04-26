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Aktüel

Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav

Güney Kore’de bir kamu şirketi, korona virüs tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav düzenledi.

2020-04-26 12:54:53 -
Güney Kore’de korona virüse karşı açık havada sınav

Güney Kore’de bir kamu şirketi, korona virüs tehdidine karşı önlem olarak açık havada sınav düzenledi. Yüzlerce kişinin açık havada girdiği sınavda sosyal mesafe kuralı uygulandı.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Asya ülkesi Güney Kore’de önlemler sürüyor. Ülkenin başkenti Seul’de bir kamu şirketi tarafından yapılmak istenen işe alım sınavı, korona virüs gölgesinde gerçekleşti. Önlem olarak açık havada düzenlenen sınav için yüzlerce kişi, maske takarak bir üniversitenin kampüsünde açık havada sınava girdi. Gerçekleştirilen sınavda sosyal mesafe kuralına da uyulduğu gözlemlendi. Sınava katılanların ateşinin ölçüldüğü ve masa ve sandalyelerin dezenfekte edildiği belirtildi.


Öte yandan, Güney Kore’de Covid-19 nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 10 bin 728 virüs vakası kayıtlara geçti. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 717 olarak açıklandı.

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