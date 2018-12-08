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Güney Kore'de hızlı tren raydan çıktı!

Güney Kore’de yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 20:43
Güney Kore'de hızlı tren raydan çıktı!

Güney Kore’de 198 yolcusu bulunan yüksek hızlı tren raydan çıktı.

Gangneung kentinden başkent Seul’e giderken raydan çıkan yüksek hızlı trende bulunan 15 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trenin ise 103 kilometre hızla ilerlediği aktarıldı.

Kazanın nedeni bilinmemekle birlikte yetkililer araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Öte yandan yüksek hızlı tren geçtiğimiz yıl Aralık ayında açılmıştı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:43
  1. Güney Kore

YORUM YAZ

  • sukrusukru23 dk önce
    Atmışlar kömürü atmışlar kömürü çıkar raydan tabii.
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