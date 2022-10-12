Güney Kore'de "F-35" krizi... Aldıklarına bin pişmanlar

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin ABD'den teslim aldığı F-35'lerle ilgili bazı zorluklar yaşadığı bildirildi. Güney Kore Ulusal Meclisi Ulusal Savunma Komitesi üyesi Shin Won-min tarafından elde edilen hava kuvvetleri verilerine göre Ocak 2021'den Haziran 2022'ye kadar yapılan F-35 denetimlerinde 234 arıza tespit edildi. 2021'de 45, 2022'de 17 görev uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.

F-4 ve F-5'ten daha beter

F-35'lerde yaşanan başarısızlık yüzdesinin Güney Kore'nin Vietnam Savaşı dönemindeki F-4 ve F-5 savaş uçaklarının iki katından fazla olduğu kaydedildi.

Shin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerinin arttığı dönemde, F-35'lerde karşılaşılan zorlukların kabul edilemez olduğunu belirtti.

F-35 model uçak elektronik sistemlerinde yaşanan sorunların çok sık olduğu, uçakların iniş takımlarının arıza yapması nedeniyle gövde üzerine defalarca zorunlu iniş yaptığına dikkat çekildi.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Güney Koreli bir askeri yetkili, F-35'lerde yaşanan zorlukları ciddi sorun olarak niteledi. F-35'in zamanla düzeleceğine dair umutlar olsa da, eksikliklerin giderilmesinin uzun yıllar alacağı ifade edildi.

KF-21'ler masada

KF-21 programı kapsamında geliştirilen yerli 5. nesil savaş uçağı, Güney Kore'ye hava filosunun çeşitlendirilmesi bakımından daha fazla seçenek sunuyor. İlk uçuşunu Temmuz ayında yapan ve 2030'dan önce hizmete girecek olan KF-21'in, F-35'in iki katından fazla sayıda alınması ve en az altı filo oluşturması bekleniyor.

Star Gazetesi