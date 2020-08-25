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Aktüel Güney Kore'de doktor adayları Kovid-19 salgınına rağmen greve çıkıyor
Aktüel

Güney Kore'de doktor adayları Kovid-19 salgınına rağmen greve çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:40:42 -
Güney Kore'de doktor adayları Kovid-19 salgınına rağmen greve çıkıyor

ANKARA (AA) - Güney Koreli doktor adayları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yarından itibaren ülke genelinde 3 günlük greve çıkıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, parlamento önünde hükümetin ülkedeki tıp öğrencilerinin sayısını artırma planını protesto eden binlerce doktor adayı grev kararı aldı.

Tıp öğrencilerinin sayısının artırılmasının sağlık sektörüne ayrılan ilave fonun gereksiz kullanımı olacağını savunan doktor adaylarının grevinin, sağlık sistemi üzerine etkilerinin büyük olmasından endişe ediliyor.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Seul hükümeti, Kovid-19 salgını gibi kamu sağlığı krizlerine daha iyi hazırlanmak için gelecek 10 yılda tıp öğrencilerinin sayısının 4 bin artırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da intern doktor ve asistanlara grevi iptal etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede son 24 saatte, 16'sı yurt dışı kaynaklı 280 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Toplam vaka sayısının 17 bin 945'e yükseldiği Güney Kore'de Kovid-19'dan toplam can kaybı 310'a çıkmıştı.




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