  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu
Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-30 08:24:00 -
Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore'nin teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın işbirliği içinde" ifadesi kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Yok böyle bir şey! Koreli genç diplomasını almaya uçarak gitti
Yok böyle bir şey! Koreli genç diplomasını almaya uçarak gitti

Sosyal Medya

Yok böyle bir şey! Koreli genç diplomasını almaya uçarak gitti

Putin Kuzey Kore yolunda" target="_blank">
Putin Kuzey Kore yolunda
Putin Kuzey Kore yolunda

Dünya

Putin Kuzey Kore yolunda

Lavrov Güney Kore'yi kızdırdı
Lavrov Güney Kore'yi kızdırdı

Yerel

Lavrov Güney Kore'yi kızdırdı

Güney Kore’de milletvekiline sokakta korkunç saldırı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Güney Kore’de milletvekiline sokakta korkunç saldırı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Dünya

Güney Kore’de milletvekiline sokakta korkunç saldırı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya’dan FH70 obüslerine modernizasyon: savunma sanayisi için özel yeni ürünler, imkanları seferber ettik!
Dünya

İtalya’dan FH70 obüslerine modernizasyon: savunma sanayisi için özel yeni ürünler, imkanları seferber ettik!

İtalyan Ordusu, Savunma sanayi şirketi atağa geçti: FH70 155 mm obüslerini modernize etmeleri için Aris SRL ve Leonardo UK şirketleri ile 23..
10 milyar dolarlık yatırım planı! Türkiye cazibe merkezi oluyor: Yabancı işlemlerinde öne çıkıyoruz
Ekonomi

10 milyar dolarlık yatırım planı! Türkiye cazibe merkezi oluyor: Yabancı işlemlerinde öne çıkıyoruz

Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar yabancı yatırımcının radarına girdi. Özlem Doğaner Uluslararası yatırımcıların Türkiye ile il..
Ukrayna'da silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk masaya yatırıldı: 5 kişi için soruşturma açıldı, gözaltı var!
Dünya

Ukrayna'da silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk masaya yatırıldı: 5 kişi için soruşturma açıldı, gözaltı var!

Ukrayna Devlet Başkanı geçen yıl eylül ayılarında Savunma Bakanlığı'nın karıştığı yolsuzluk skandalları sonrası "yeni yaklaşımlara duyulan i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23