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Dünya Güney Kore karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedefliyor
Dünya

Güney Kore karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedefliyor

Asya ülkesi Güney Kore'nin, 2030 yılında karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 08:45:00 -
Güney Kore karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedefliyor

Güney Kore, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 2018 yılındaki değerlerin yüzde 40 altına düşürmeyi hedefliyor.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde küresel ısınmayla mücadele için daha güçlü katkılar sağlayacakları konusunda söz verirken, bu rakamın mevcut koşullarda konulabilecek "en hevesli" hedef olduğunu vurguladı.

Güney Kore, 2050 yılı itibarıyla karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor.

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