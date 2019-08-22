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Güney Kore, Japonya ile istihbarat anlaşmasını iptal etti

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:04
Güney Kore, Japonya ile istihbarat anlaşmasını iptal etti

SEUL (AA) - Güney Kore, Japonya ile yürürlükte olan istihbarat paylaşımı anlaşmasını iptal etti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, yaptığı açıklamada, Japonya'nın Seul'e uyguladığı sıkı ihraç denetimlerinin iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinde ciddi bir değişikliğe yol açtığını kaydetti.

Japonya'nın Kore'yi "imtiyazlı ticaret ortakları" listesinden kaldırırken sadece "ulusal güvenlik" meselesinden bahsettiğini ifade eden Kim, bu durumda iki ülke arasındaki Genel Güvenlik Askeri Bilgi Anlaşması'nı devam ettirmenin ulusal çıkarları karşılamadığını belirtti.

Kim, söz konusu kararın 24 Ağustos'ta diplomatik kanallarla Japonya'ya iletileceğini bildirdi.

- İki ülke arasında ticari kısıtlamalar

Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham ediyor.

Japonya, geçen ay başında aldığı kararla Güney Kore'in ihracatın önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan 3 kimyasal maddenin ihracatını bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:04
  1. Güney KORE
  2. istihbarat anlaşması
  3. Japonya

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