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Teknoloji Güney Kore istedi: Dünya liderleri güvenlik enstitüleri ağı kurma konusunda anlaştı! İlişkin alternatif rota
Teknoloji

Güney Kore istedi: Dünya liderleri güvenlik enstitüleri ağı kurma konusunda anlaştı! İlişkin alternatif rota

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:47:00 - 2024-05-22 23:59:30
Güney Kore istedi: Dünya liderleri güvenlik enstitüleri ağı kurma konusunda anlaştı! İlişkin alternatif rota

Bilim insanlarını bir araya getirecek olan ağ, yapay zeka modellerinin riskleri, yetenekleri ve sınırlamaları hakkında işbirliğine katkı verecek.

On ülke ve Avrupa Birliği, makine öğrenimi standartları ve testleri konusundaki araştırmaları uyumlu hale getirmek için bir yapay zeka güvenlik enstitü ağı geliştirmek üzerine anlaştı.

Anlaşmaya, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen ve dünya liderlerinin sanal ortamda bir araya geldiği Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi sırasında varıldı.

Liderler ayrıca insan merkezli, güvenilir yapay zeka geliştirmek için "gelişmiş uluslararası işbirliğinin" önemini beyan eden daha geniş kapsamlı Seul Deklarasyonunu imzaladı.
Uluslararası ağın amacı ne?

Yapay Zeka Güvenlik Enstitüleri ağı için bir anlaşmaya varılmış olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı basın açıklamasında, "Yapay zeka son derece heyecan verici bir teknoloji... ancak bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak için güvenli olmasını sağlamalıyız" dedi.

Belirledikleri ilkelere uygun hareket etmeleri için harekete geçtiler: Enstitü ağı, Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü gibi diğer kamu destekli kurumlarından bilim insanlarını bir araya getirerek yapay zeka modellerinin riskleri, yetenekleri ve sınırlamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunacak. Ağ ayrıca meydana gelecek belirli yapay zeka güvenlik olaylarını da izleyecek.
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Yeni güvenlik enstitülerinin arkasında hangi ülkeler var? Alternatif belirlediler

Yeni Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü ağının imzacıları arasında AB, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Kanada yer almaktadır.

İngiltere, geçtiğimiz kasım ayında 117,4 milyon euro başlangıç yatırımıyla dünyanın ilk Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsünü kurduğunu belirtiyor. O zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Singapur gibi diğer ülkeler de kendi projelerini başlattı.

AB ise, Yapay Zeka Yasası'nı kabul etmesinin ardından bir yapay zeka ofisi açmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu daha önce Euronews'e yaptığı açıklamada, yasa tamamen onaylandıktan sonra yeni ofisin başkanını işe alacaklarını söylemişti.

16 teknoloji şirketinden taahhüt

Seul'daki Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi, Bletchley Deklarasyonu'nun bir devamı niteliğinde.

Zirvenin ilk gününde Open AI, Mistral, Amazon, Anthropic, Google, Meta, Microsoft ve IBM'in de aralarında bulunduğu dünyanın en büyük 16 teknoloji şirketi bir dizi güvenlik taahhüdünü kabul etti.

Listede, yapay zeka risklerinin ne zaman çok yüksek olacağına dair eşiklerin belirlenmesi ve bu konuda şeffaf olunması da yer alıyor.

Etkinliğe ev sahipliği yapan İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, etkinlik "tarihi bir ilk" olarak nitelendirildi. Fransa, güvenli yapay zeka kullanımına ilişkin bir sonraki zirveye ev sahipliği yapacak.

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