  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği
Dünya

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Güney Koreli uzmanlar, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının yepyeni ve dehşet verici bir siber saldırı yöntemi geliştirdiğini ortaya çıkardı. Rapora göre; hackerlar, akıllı telefon ve bilgisayarlara sızdıktan sonra, Google konum takibi ve web kameraları aracılığıyla hedefin cihaz başında olmadığını teyit ediyor ve ardından cihazı fabrika ayarlarına döndürerek fotoğraf, belge dahil tüm verileri siliyor.

Siber güvenlik dünyası, Kuzey Koreli hacker gruplarının geliştirdiği "benzeri görülmemiş" yeni bir saldırı yöntemiyle çalkalanıyor. Güney Kore merkezli Genians Güvenlik Merkezi (GSC) tarafından hazırlanan rapora göre; Pyongyang destekli Kimsuky ve APT37 gibi gruplarla bağlantılı bilgisayar korsanları, artık sadece veri çalmakla kalmıyor, aynı zamanda kurbanın cihazını fark edilmeyecek şekilde tamamen yok ediyor.

Kuzey Koreli’nin saldırılarına karşı Güney Koreli’nin deşifre ettiği siber saldırı yöntemi raporuna göre; Pyongyang destekli Kimsuky ve APT37 gibi hacker grupları ile bağlantılı olduğu düşünülen bilgisayar korsanları, Android tabanlı birçok akıllı telefon ile kişisel bilgisayara KakaoTalk mesajlaşma uygulaması üzerinden kötü amaçlı yazılım gönderdi. Bu yazılım sayesinde kurbanların tüm hesap bilgilerini ele geçiren hackerlar, daha sonra hedef alınan cihazları sıfırlamak için harekete geçti.

Yaptıkları uzaktan müdahalenin fark edilmemesi için kurbanların cihaz başından uzaklaşmasını bekleyen bilgisayar korsanları, bundan emin olmak için ise Google’ın konum takip sistemini ve ele geçirilen web kameralarını kullandı. Hedef alınan kişilerin cihaz başında olmadığına emin olduktan sonra akıllı telefonları ve bilgisayarları fabrika ayarlarına döndüren bilgisayar korsanları, cihazlardaki fotoğraf, belge ve kişi listesi dahil tüm kritik verilerin silinmesine yol açtı. Ayrıca ele geçirilen cihazlardan, kurbanın tanıdıklarına da kötü amaçlı yazılımlar gönderildiği belirtildi.

“TAKTİKSEL OLGUNLUĞUN GÖSTERGESİ”

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının hedef alınan cihazı etkisiz hale getirme ve hesap tabanlı yayılma yöntemlerini ilk kez bir arada kullandığı belirtilen raporda, bunun "benzeri görülmemiş" bir siber saldırı türü olduğu aktarıldı. Raporda, "Bu durum, saldırganların taktiksel olgunluğunu ve gelişmiş kaçınma stratejisini göstermekte olup, Gelişmiş Sürekli Tehdit (APT) taktiklerinin evriminde kilit bir dönüm noktasına işaret etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Van, Koreli yatırımcıların radarında!
Van, Koreli yatırımcıların radarında!

Kobi

Van, Koreli yatırımcıların radarında!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı
Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Dünya

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Kuzey Kore’den Trump’a gözdağı mı! Ziyaret öncesi yapılan füze denemesi yankı uyandırdı
Kuzey Kore’den Trump’a gözdağı mı! Ziyaret öncesi yapılan füze denemesi yankı uyandırdı

Gündem

Kuzey Kore’den Trump’a gözdağı mı! Ziyaret öncesi yapılan füze denemesi yankı uyandırdı

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği
Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Dünya

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23