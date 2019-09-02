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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Tayland'ı ziyaret etti

Moon Jae-in, 7 yıl sonra Tayland'a resmi ziyarette bulunan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu- Güney Kore ile Tayland arasında askeri istihbarat iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:45
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Tayland'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi temaslarda bulunmak üzere Tayland'ı ziyaret etti.

Nikkei Asian Review gazetesinin haberine göre, Bangkok'u ziyaret eden Moon, burada Tayland Başbakan Prayuth Çan-oça ile bir araya geldi.

Gazetenin haberinde, Moon'un, 7 yıl sonra Tayland'a resmi ziyarette bulunan ilk Güney Kore devlet başkanı olduğu vurgulandı.

Moon-Prayuth görüşmesinde ortak dilde eğitim, su kaynaklarının yönetimi, demiryolu tesisleri gelişimi, akıllı şehirlerin geliştirilmesi ve endüstri 4.0'ın yanısıra askeri istihbarat iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Moon, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Birlikte güçlü olmak için iş birliğimizi ulusal güvenlik alanına taşıyabiliriz." ifadesini kullanırken, Prayuth da "Gizli bilgi paylaşımı mutabakatı, iki tarafın birbirine olan güvenini yansıtıyor." dedi.

Güney Kore, ABD, Çin ve Japonya gibi büyük güçlere bağımlılığını azaltmak amacıyla Güneydoğu Asya ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik ilişkilerini çeşitlendirmeye başlamıştı.

Perşembe günü Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini yapacak Moon, "Görev sürem boyunca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkeyi de ziyaret edeceğim." açıklamasını yapmıştı.

Kasım ayında ASEAN ülkeleriyle bir zirve düzenlemeyi de planlayan Moon'un, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un zirveye katılmasını ümit ettiği kaydediliyor.

- Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Japonya, 2 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda aldığı kararla, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını, kararın 28 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Seul yönetimi, bunun üzerine Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı, tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

İki ülke, önceden de birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Ço Sei-young, dün Japonya'nın Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'yi bakanlığa çağırarak Tokyo yönetiminin Güney Kore'yi "imtiyazlı ticari ortaklar listesi"nden çıkarma kararını protesto etmişti.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:45
  1. Güney KORE
  2. Moon Jae-in
  3. Prayuth Çan-oça
  4. Tayland

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