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Gündem Güney Kore deprem sonrası harekete geçti: Türkiye'ye 10 milyon dolarlık konut desteği! Dünyaya ilan ettiler
Gündem

Güney Kore deprem sonrası harekete geçti: Türkiye'ye 10 milyon dolarlık konut desteği! Dünyaya ilan ettiler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye'deki depremzedelere inşa edilecek konutlar için 10 milyon doların üzerinde yardım sağlanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 18:25:00 - 2023-03-07 18:31:11
Güney Kore deprem sonrası harekete geçti: Türkiye'ye 10 milyon dolarlık konut desteği! Dünyaya ilan ettiler

Türkiye geçtiğimiz ay Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan depremzedelere destek açıklaması geldi.

Depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek amacıyla Türkiye'ye gönderilen Kore Afet Yardım Ekibi üyelerine hitap eden Yoon, "Türkiye'de sahada sergilediğiniz dayanışma ruhu, Güney Kore ile Türkiye'nin her zorluğa birlikte göğüs geren gerçek dostlar olduğunu bize bir kez daha hatırlattı" ifadelerini kullandı.

"Güney Kore hükümeti ve özel sektörün Türkiye'nin depremzedeler için hayata geçireceği geçici konut projesine 10 milyon doların üzerinde finansman sağlayacağını" kaydeden Yoon, ayrıca Kore Armatörler Birliği'nin geçici konut olarak kullanılmak üzere 250 nakliye konteynerini Türkiye'ye göndermeye karar verdiği bilgisini paylaştı.

Yoon, söz konusu konteynerlerin en geç Nisan ayında Türkiye'ye gönderilmesi için hükümetin sürece destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Azami destek talimatı vermişti

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından kurmaylarına "Kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" olan Türkiye'ye azami destek talimatı veren Yoon, acil durum yardımının yanı sıra yeniden yapılanma desteği de sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunmuştu.
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