Güney Kore bomba gelişmeyi dünyaya ilan etti: Türkiye'de kurmak için talibiz! Keşfe başladık

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ve Kore Nükleer Derneği (KNA) Kore ve Türkiye’nin nükleer endüstrileri arasındaki karşılıklı diyalogu, bilgi alışverişini ve iletişimi geliştirmek için çalışacak.

Nükleer Sanayi Derneği ve Kore Nükleer Derneği, 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES’te önemli bir iyi niyet anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşmayla Türkiye ve Güney Kore’deki nükleer tedarikçiler arasında iş ortaklıklarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapacak. İki dernek, Kore ve Türkiye’nin nükleer endüstrileri arasındaki karşılıklı diyalogu, bilgi alışverişini ve iletişimi geliştirmek için çalışacak.

İşbirliği yapmanın yollarını keşfedeceğiz

Kore Nükleer Derneği Başkan Yardımcısı Mincheol Lee, nükleer sanayinin gelişimini desteklemek ve iş birliğine ivme kazandırmak amacıyla NSD ile iyi niyet anlaşması imzalamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İki dernek Türkiye’de yeni nükleer santral projelerinin inşasına katkıda bulunmak için çeşitli şekillerde birlikte çalışacak. Özellikle KNA Türkiye’nin nükleer santral inşaat ve işletme projesinin başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyecek. Bu iyi niyet sözleşmesi aracılıyla Kore ve Türk nükleer şirketleri arasında iş birliği yapmanın yollarını keşfedeceğiz” dedi.

Bilgi ve fırsatlar paylaşılacak

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise yaptığı açıklamada, “NSD olarak KNA ile çok önemli bir iyi niyet anlaşması imzaladık. Güney Kore nükleer enerji alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığı ile dünya çapında tanınıyor. Bu iş birliği iki ülke için nükleer enerji sektöründe fırsatların geliştirilmesini amaçlıyor. İki dernek konvansiyonel nükleer santraller ve SMR’ler hakkında nükleerle ilgili bilgi ve fırsatları paylaşacak. Bu iyi niyet anlaşmasının iki ülkenin nükleer şirketleri için bir basamak olacağına ve Türk sanayicilerimin Güney Kore’nin planladığı nükleer enerji yatırımlarında önemli birer paydaş haline gelmesinin önünü açacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak: Türk ve Güney Koreli sanayiciler nükleerde iş birliği yapacak

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