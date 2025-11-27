Güney Kore, 13 uyduyu yörüngeye taşıyan yerli "Nuri" roketini 4’üncü kez başarılı bir şekilde fırlattı

Güney Kore, 1 adet "CAS500-3" yer gözlem uydusu ile 12 adet küp uyduyu yörüngeye taşıyan yerli üretim "Nuri" roketinin 4’üncü kez başarılı şekilde fırlatıldığını açıkladı.

Uzay havacılığı konusunda ülkeler arasında yaşanan rekabet günden güne artarken, Güney Kore’den dikkat çeken bir hamle geldi. Ülkenin yerli üretim uzay roketi "Nuri", 4’üncü kez başarılı bir şekilde fırlatıldı. Kore Uzay Ajansı (KASA) ile Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) tarafından yapılan açıklamada, 1 adet "CAS500-3" yer gözlem uydusu ile 12 adet küp uyduyu taşıyan "Nuri" roketinin yerel saat ile 01:13’te Goheung bölgesinde bulunan Naro Uzay Merkezi’nden havalandığı belirtildi. 600 kilometrelik hedef irtifaya ulaştıktan sonra 13 uyduyu planlanan yörüngeye bırakan "Nuri" roketinin, yaklaşık 18 dakikalık görevini saat 01:31’de tamamladığı aktarıldı.



"Önemli bir dönüm noktası"

Güney Kore Bilim Bakanı Bae Kyung-hoon, "Nuri" roketinin 4’üncü fırlatmasının başarı ile tamamlandığını doğrulayarak, hükümetin dünyanın en büyük 5 uzay gücünden biri olma hedefinde kararlı olduğunu vurguladı. Fırlatılan 4’üncü "Nuri" roketinin montaj sürecini Hanwha Aerospace şirketinin yönettiğini hatırlatan Bae, "Bu fırlatma, uzay ekosisteminin odağının devletten özel sektöre kaydığını gösteren önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı. KARI’ye bağlı Kore Fırlatma Aracı Geliştirme Programı Direktörü Park Jong-chan ise, hükümetin uzay havacılığı konusunda özel sektörden daha fazla destek almayı planladığını belirterek, "Hanwha Aerospace şu anda bu alanda ikincil bir rol oynuyor, ancak 5’inci ve 6’ncı fırlatmalarda daha proaktif bir rol üstlenecek ve fırlatma süreciyle ilgili teknoloji transferlerinden yararlanacak" dedi.



Sonraki fırlatma için hedef 2026

Güney Kore, "Nuri" roketinin 2021’deki başarısız fırlatma girişiminin ardından 2022 ve 2023 yıllarında 3 başarılı fırlatma gerçekleştirmişti. Yetkililer, 5’inci fırlatmanın 2026’da, 6’ncı fırlatmanın ise 2027’de yapılmasının planlandığını açıklamıştı.