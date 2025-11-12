  • İSTANBUL
Son Haberler

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

Gölge başkana ziyaret! İddianame çıktı, Özgür 'elebaşı'na koştu
Gündem

IHA Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) toplantılarına davet edilmesini önerdi. Christodoulides, "AB-Türkiye ilişkilerine yaklaşımımızı değiştirdik. Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ın komşusu olacak, bu yüzden Avrupa Birliği'ne yakın bir komşuyu tercih ederim" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, Financial Times'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

'YAKLAŞIMIMIZI DEĞİŞTİRDİK'

Christodoulides, "AB-Türkiye ilişkilerine yaklaşımımızı değiştirdik. Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ın komşusu olacak, bu yüzden Avrupa Birliği'ne yakın bir komşuyu tercih ederim" dedi.

'OLUMLU MESAJ VERİLECEKTİR'

Christodoulides, 1 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek gayriresmi AB toplantılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davet edilmesini önerdi.

Christodoulides, "Bu bir AB başkanlığı, sadece Kıbrıs'ın başkanlığı değil. AB-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir mesaj verecektir" ifadelerini kullandı.

'ERHÜRMAN'IN SEÇİLMESİ MÜZAKERELER İÇİN UMUT'

Christodoulides ayrıca "adanın yeniden birleşmesi" için müzakerelerin yeniden başlatılmasına destek verdiğini, KKTC Cumhurbaşkanlığına Tufan Erhürman'ın seçilmesinin müzakerelere yeni bir umut getirdiğini öne sürdü. AB ile Türkiye arasında güven artırıcı önlemler atılması çağrısında bulunan Christodoulides, "Türk iş insanları için vize serbestisi ile başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayraklı gemiler için bir liman açabilir. 1987'den beri Kıbrıs bayraklı hiçbir gemi Türkiye'ye yanaşamıyor" dedi. Christodoulides yine de bazı AB üye ülkelerinin bu açılıma karşı çıkabileceğini belirtti.

KIBRIS’TA SKANDAL! Tufan Erhürman’ın seçilmesinden sonra Türkiye düşmanlığı ekrana yansıdı KKTC KANAL SİM’den Ankara’ya küstah sözler: “Büyüğümüz değil, eşitimiz!”

Gündem

Tufan Erhürman’dan Erdoğan’a teşekkür! Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz."

Gündem

Türkiyesiz Kıbrıs düşünülemez

Gündem

“Türkiye’de Kıbrıslılar” ve KKTC’deki “Biz”. Aynı Millet, Farklı Gerçeklikler

Okur Postası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
Gündem

CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
