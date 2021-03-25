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Dünya Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon!
Dünya

Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon!

Güney Kıbrıs'ta camilere yönelik saldırılar tekrar hortladı. Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı ve haç sembolleri çizildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 22:49:00 -
Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon!

Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz sene birçok camiye provokasyon saldırıları yapılmış, Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı ifadeler yazılmıştı.

Söz konusu saldırının ardından Larnaka'da yer alan Tuzlu Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asılmıştı.

Caminin duvarına Yunan bayrağı çizdiler!

Ülkede camilere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına "Bütün Türkler ölün" ifadeleriyle birlikte Yunanistan bayrağı çizildi.

Görüntülerde ayrıca Yunanların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı isyanın tarihi olan 1821 rakamlarının da yer alması dikkat çekti.

Rum siyasetçi Eleni Theocharous, "Bunu yapanlar Rum olamaz" diyerek zanlılara tepki gösterdi.

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Yorumlar

Gence

ülkemizde yunan yahudi ve ermeni istemiyoruz diye bosa demedik
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Ümüt

bular ne bizans düneminde ne de kıbrıs harekatinda derslerini almamışa benziyorlar.
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