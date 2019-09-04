0553 313 94 23

Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif ortaya çıktı!

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili olarak KKTC'ye doğalgaz satışından pay vermeyi teklif etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:20
Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif ortaya çıktı!

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'de Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların kullanımıyla ilgili sorunun çözülmesi için KKTC'ye doğalgaz satışından pay vermeyi teklif ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis, bu teklifi 9 Ağustos'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmede dile getirdi ve daha sonra teklif yazılı olarak iletildi.

Akıncı'nın teklifi gözden geçireceği belirtilirken Anastasiadis'in, Türk tarafının Kıbrıs sorununda yeniden diyalog kurulmasını engelleyen her türlü çekincelerini gidermeyi amaçladığı ifade edildi.

'Karar Ankara'da alınacak'

Kathimerini, Akıncı'nın ilk tepkisinin olumlu olduğunu ancak nihai kararın Ankara'da alınacağını vurguladı.

'Birlikte yönetme kararı kabul edilemez'

Ayrıca haberde, "Türk tarafının doğal zenginlikleri birlikte yönetme teklifi önemli nedenlerden dolayı kabul edilemez. Zira bu teklif, Kıbrıs'ın şirketlere araştırmalar yapma, lisans işlemleri gerçekleştirme ve uluslararası sözleşmeler akdetme amacıyla saha tahsis etme gibi egemen haklarına ilişkin sorunlara çözüm bulmaz" dendi.

'Havuz hesabı açılması öngörülüyor'

Habere göre Anastasiadis'in teklifi, KKTC'ye ait payların aktarılacağı bir havuz hesabı kurulmasını öngörüyor. Eğer Türkiye, Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesi sınırlarını tanıyarak provokasyonlara son verirse KKTC bu hesaptaki fonları kullanabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:20
  1. Ankara
  2. KKTC
  3. Güney Kıbrıs

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer32 dk önce
    Klasik batı bizim malimizdan bize pay verme lütfu gösteriyor...Anten senin ne hakkın varda pay veriyorsun...
  • ÖmerÖmer32 dk önce
    Klasik batı bizim malimizdan bize pay verme lütfu gösteriyor...Anten senin ne hakkın varda pay veriyorsun...
  • ÖmerÖmer32 dk önce
    Klasik batı bizim malimizdan bize pay verme lütfu gösteriyor...Anten senin ne hakkın varda pay veriyorsun...
  • ÖmerÖmer32 dk önce
    Klasik batı bizim malimizdan bize pay verme lütfu gösteriyor...Anten senin ne hakkın varda pay veriyorsun...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
  1. KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
  2. Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar..
  3. Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti..
  4. Ağustos ayındaen fazla ihracatı..
  5. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
  6. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
  7. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
  8. Kaymakamlardan kan bağışına destek
  9. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
  10. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
  11. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
  12. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
  13. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
  14. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
  15. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
  16. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
  17. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
  18. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
  19. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
  20. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
  21. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
  22. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
  23. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
  24. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
  25. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
  26. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
  27. Türkiye - Andorra maçını Donald..
  28. Rus pilotların cesetleri bulundu
  29. Borsa ilk yarıda yükseldi
  30. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
“Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
“Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

Günün Karikatürü

04 Eylül 2019
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!