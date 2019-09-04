Güney Kıbrıs'ın KKTC'ye sunduğu teklif ortaya çıktı!

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz'de Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki doğal kaynakların kullanımıyla ilgili sorunun çözülmesi için KKTC'ye doğalgaz satışından pay vermeyi teklif ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Anastasiadis, bu teklifi 9 Ağustos'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı görüşmede dile getirdi ve daha sonra teklif yazılı olarak iletildi.

Akıncı'nın teklifi gözden geçireceği belirtilirken Anastasiadis'in, Türk tarafının Kıbrıs sorununda yeniden diyalog kurulmasını engelleyen her türlü çekincelerini gidermeyi amaçladığı ifade edildi.

'Karar Ankara'da alınacak'

Kathimerini, Akıncı'nın ilk tepkisinin olumlu olduğunu ancak nihai kararın Ankara'da alınacağını vurguladı.

'Birlikte yönetme kararı kabul edilemez'

Ayrıca haberde, "Türk tarafının doğal zenginlikleri birlikte yönetme teklifi önemli nedenlerden dolayı kabul edilemez. Zira bu teklif, Kıbrıs'ın şirketlere araştırmalar yapma, lisans işlemleri gerçekleştirme ve uluslararası sözleşmeler akdetme amacıyla saha tahsis etme gibi egemen haklarına ilişkin sorunlara çözüm bulmaz" dendi.

'Havuz hesabı açılması öngörülüyor'

Habere göre Anastasiadis'in teklifi, KKTC'ye ait payların aktarılacağı bir havuz hesabı kurulmasını öngörüyor. Eğer Türkiye, Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesi sınırlarını tanıyarak provokasyonlara son verirse KKTC bu hesaptaki fonları kullanabilecek.