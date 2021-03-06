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Dünya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıkladı! Dikenli tel örecekler
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıkladı! Dikenli tel örecekler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı'na kadar olan bölgeyi dikenli tel ile örecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 16:40:00 -
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıkladı! Dikenli tel örecekler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım geldi. Rum kesiminin KKTC ile sınırını ayıran ve ara bölge olarak adlandırılan Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı'na kadar olan bölgeye dikenli tel öreceği açıklandı.

Rum medyasından Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, "Astromerit" (Bostancı) muhtarı Aris Konstantinu yaptığı açıklamada, dikenli tel yerleştirilmesiyle ilgili planlamaların, Rum hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını söyledi.

Rum hükümetinin KKTC'den Güney Kıbrıs'a ve Güney Kıbrıs'tan da KKTC'ye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki "delikleri" kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit'ten(Bostancı) Lefkoşa Havaalanı'na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini belirtti.

Öte yandan Ada'da 1974 Barış Harekâtı'ndan sonra karşılıklı geçişler sınırlı şekilde yapıldı. Dönemin KKTC Bakanlar Kurulu 23 Nisan 2003'te sınır kapılarının tek taraflı açılması kararı almıştı. Ada'da Kuzey ve Güney'de açılan kapı sayısı ise 9 olarak biliniyor.

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