  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'altın pasaport' skandalı ortaya çıktı
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'altın pasaport' skandalı ortaya çıktı

Kıbrıs Rum kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı ortaya çıktı. El Cezire'nin ele geçirdiği belgelere göre, 'altın pasaportlar' için en fazla başvuru Rusya, Çin ve Ukrayna'dan yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 00:19:00 -
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'altın pasaport' skandalı ortaya çıktı

El Cezire'nin haberine göre, Kıbrıs Rum Kesimi'yle ilgili şoke eden belgelere ulaşıldı. R 70'tan fazla ülkeden dolandırıcı, kara para aklayan ve yolsuzluk yapan suçlulara Rumlar tarafından 'altın pasaport' diye anılan vatandaşlık dağıttığı ortaya çıktı.

El Cezire'nin "Kıbrıs Belgeleri" dosyası adıyla servis ettiği haberde Rum yönetiminin 2017 ile 2019 yılları arasından sızdırılan 1400'den fazla pasaport başvurusunun onaylandığı belirtildi.

Bu yıllarda "altın pasaport" için en fazla başvurunun Çin, Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı bildirildi. Pasaportları onaylananlar arasında enerji şirketi Burisma'nın sahibi Ukraynalı iş adamı Mikola Zloçevski, Gazprom Rus enerji şirketinin eski yöneticisi Nikolay Gornovskiy ve hisse dolandırıcılığı yapan ve hapse mahkum olan Çinli iş adamı Cang Kıçiang, telekom anlaşmasından milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanan Vietnamlı iş adamı Pham Nhat Vu gibi isimler de bulunuyor.

Rumların vatandaşlık verdiği bu suçluların, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle Avrupa'da rahatça iş yaptığı, seyahat ettiği ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

Rumların, program sayesinde 2013'ten bu yana 7 milyar avro gelir elde ettiği belirtiliyor.

Öte yandan El Cezire'nin, önümüzdeki günlerde "Kıbrıs Belgeleri" kapsamında Kıbrıs Rum kesimi pasaportu ihtilaflı olan onlarca kişinin daha isimlerini yayınlacağı bildirildi.

Yunan ve Rum askerleri birbirlerini yiyorlar! Akıl almaz işkence görüntüleri
Yunan ve Rum askerleri birbirlerini yiyorlar! Akıl almaz işkence görüntüleri

Dünya

Yunan ve Rum askerleri birbirlerini yiyorlar! Akıl almaz işkence görüntüleri

Putin'e şikayet etti! "Ayasofya ve Doğu Akdeniz..."" target="_blank">
Miçotakis, Türkiye'yi bu kez Putin'e şikayet etti!
Miçotakis, Türkiye'yi bu kez Putin'e şikayet etti! "Ayasofya ve Doğu Akdeniz..."

Dünya

Miçotakis, Türkiye'yi bu kez Putin'e şikayet etti! "Ayasofya ve Doğu Akdeniz..."

Güney Kıbrıs'tan Rusya'ya yardım çağrısı! Putin, Türkiye için Rumlara söz verdi
Güney Kıbrıs'tan Rusya'ya yardım çağrısı! Putin, Türkiye için Rumlara söz verdi

Dünya

Güney Kıbrıs'tan Rusya'ya yardım çağrısı! Putin, Türkiye için Rumlara söz verdi

Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!
Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!

Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

Dünya

Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti
Dünya

Donald Trump ‘‘büyük afet’’ ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, California'da devam eden yangınlar için ‘büyük afet’ ilan etti.
Gizli toplantı deşifre oldu!
Gündem

Gizli toplantı deşifre oldu! "Türkiye, İran'dan daha büyük bir tehlike"

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'li istihbarat yetkilileriyle gizli toplantı gerçekleştiren Mossad'ın Türkiye'ye yönelik 'şeytanlaştırma' algıs..
Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!
Gündem

Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!

Giresun’daki el felaketi dolayısıyla bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinin Çorum'da kaza yaptığı öğrenil..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı