Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 'altın pasaport' skandalı ortaya çıktı

El Cezire'nin haberine göre, Kıbrıs Rum Kesimi'yle ilgili şoke eden belgelere ulaşıldı. R 70'tan fazla ülkeden dolandırıcı, kara para aklayan ve yolsuzluk yapan suçlulara Rumlar tarafından 'altın pasaport' diye anılan vatandaşlık dağıttığı ortaya çıktı.

El Cezire'nin "Kıbrıs Belgeleri" dosyası adıyla servis ettiği haberde Rum yönetiminin 2017 ile 2019 yılları arasından sızdırılan 1400'den fazla pasaport başvurusunun onaylandığı belirtildi.

Bu yıllarda "altın pasaport" için en fazla başvurunun Çin, Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı bildirildi. Pasaportları onaylananlar arasında enerji şirketi Burisma'nın sahibi Ukraynalı iş adamı Mikola Zloçevski, Gazprom Rus enerji şirketinin eski yöneticisi Nikolay Gornovskiy ve hisse dolandırıcılığı yapan ve hapse mahkum olan Çinli iş adamı Cang Kıçiang, telekom anlaşmasından milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanan Vietnamlı iş adamı Pham Nhat Vu gibi isimler de bulunuyor.

Rumların vatandaşlık verdiği bu suçluların, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olması nedeniyle Avrupa'da rahatça iş yaptığı, seyahat ettiği ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

Rumların, program sayesinde 2013'ten bu yana 7 milyar avro gelir elde ettiği belirtiliyor.

Öte yandan El Cezire'nin, önümüzdeki günlerde "Kıbrıs Belgeleri" kapsamında Kıbrıs Rum kesimi pasaportu ihtilaflı olan onlarca kişinin daha isimlerini yayınlacağı bildirildi.