  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte Türkiye'nin yeni İHA'sı! Bazı ülkeler satın almak için Konya'ya koştu

İzleyen bir daha izliyor! Yüzen arabadan ilk görüntüler

Kanada vermeyince ASELFLIR-500'ü ASELSAN üretmişti! Fiyatı ortaya çıktı, bu rakam abartmıyoruz Türkiye'yi ayağa kaldıracak

Yatan değil terleyen Cumhurbaşkanı! Erdoğan'dan sahnede telefon mesaisi

Onlarcası bölgeye getirildi! TB2 SİHA'ları vurmak için çalışmalara başladılarhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/onlarcasi-bolgeye-getirildi-tb2-sihalari-vurmak-icin-calismalara-basladilar-67726

Bugün yürürlüğe girdi... Bunu yapmayan yandı: Cezası 2 bin 568 lira

Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Acı tablo gün yüzüne çıktı! Denetimden kaçan Yavaş Sayıştay'a yakalandı

TDT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları’ndan batılı ülkelere Filistin uyarısı: Kendi vatandaşlarınızın çığlıklarına kulak verin

Türkiye depremini bilen Simpsonsların yeni tahmini dünyayı ayağa kaldırdı! Bu tahmin sonrası herkesin uykuları kaçacak
Dünya Güney Çin Denizi'nde ordular kaşı karıya geldi! ABD ile Çin arasında askeri gerilim
Dünya

Güney Çin Denizi'nde ordular kaşı karıya geldi! ABD ile Çin arasında askeri gerilim

Yeniakit Publisher
2023-11-26 06:49:00 -
Güney Çin Denizi'nde ordular kaşı karıya geldi! ABD ile Çin arasında askeri gerilim

ABD Donanmasına ait güdümlü füze muhribinin Çin'in kıyıdaş bölge ülkeleri ile egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'nde seyretmesi, iki ülke arasında gerilime sebep oldu.

Çin, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Hopper'ın, "yasa dışı olarak kara sularına girdiğini" iddia ederken ABD, geminin seyrinin "seyrüsefer hakları ve serbestisi" çerçevesinde uluslararası hukuka uygun bir "masum geçiş" olduğunu ve "aşırı egemenlik iddialarına meydan okumayı" amaçladığını savundu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı yaptığı açıklamada, ABD muhribinin, "Çin'in kara suları" olarak tanımladığı, Çinlilerin "Şişa", Vietnamlıların "Hoang Sa" adını verdiği Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini ileri sürdü.

Komutanlığa bağlı hava ve deniz kuvvetlerinin gemiyi "yasalara uygun olarak takip ettiği, uyardığı ve bölgeden uzaklaştırdığı" belirtilen açıklamada, ABD'nin eyleminin, "Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ihlal ettiği" savunuldu.

Açıklamada, "Bu eylem, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde 'sürekli risk yaratan', 'barışı ve istikrarı bozan' bir aktör olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesine yer verildi.

"Masum geçişe tek taraflı kısıtlama getirmek uluslararası hukuka aykırıdır"

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada ise geminin seyrinin, "seyrüsefer hakları ve serbestisi" çerçevesinde uluslararası hukuka uygun bir faaliyet olduğu belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

USS Hopper'ın, "aşırı egemenlik iddiasına" konu olan bölgedeki seyrinin, "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonu" kapsamında bir faaliyet olduğunun altı çizilen açıklamada, faaliyetin, "Çin, Tayvan ve Vietnam'ın masum geçişe yönelik kısıtlamalarına meydan okuyarak ülkelerin seyrüsefer haklarını ve özgürlüklerini ve denizlerin uluslararası hukuka uygun yasal kullanımını korumayı amaçladığı" ifade edildi.

Güney Çin Denizi'ndeki geniş ve yasa dışı egemenlik iddialarının denizlerde seyrüsefer ve uçuş serbestisini, serbest ve engelsiz ticareti ve ekonomik fırsatlardan serbestçe yararlanılmasını tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin, Vietnam ve Tayvan, Paracel Adaları'nda egemenlik iddia ediyor. Her biri, askeri araçların ve savaş gemilerinin kendi kara suları olarak gördükleri bölgeden her masum geçişi için izin almasını veya önceden haber vermesini talep ediyor. Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde ifadesini bulan uluslararası teamüle göre, savaş gemileri dahil tüm devletlerin gemileri iç deniz olan bir bölgeden masum geçiş hakkına sahiptir. Masum geçişe tek taraflı olarak izin veya önceden uyarı kısıtlaması getirmek uluslararası hukuka aykırıdır."

Açıklamada, ABD'nin tüm ülkeler için seyrüsefer serbestisini ilke olarak savunduğu, uluslararası hukukun verdiği yetkiyi aşarak bu hakkı kısıtlayan ülkelere karşı denizlerdeki hakları ve özgürlükleri koruyacağı, uluslararası toplumun hiçbir üyesinin korkutma ve tehditle bu haklarından vazgeçmeye zorlanmaması gerektiği vurgulandı.

Çinlilerin "Şişa", Vietnamlıların "Hoang Sa" adını verdiği, Çin, Tayvan ve Vietnam'ın egemenlik iddia ettiği Paracel Adaları, 1974'te yaşanan kısa süreli savaşın ardından Çin'in kontrolüne geçmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri kapatıldı
ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri kapatıldı

Dünya

ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri kapatıldı

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!
ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!

Gündem

ABD'li adam, İsrail yalakası muhabiri rezil rüsva etti!

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç

Dünya

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Filistin açıklaması: Bu sadece başlangıç

Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail
Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail

Gündem

Hak-İş Filistinli kadınlar için ABD büyükelçiliğine yürüdü: Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail

Küresel piyasaların gözü ABD büyüme verisinde
Küresel piyasaların gözü ABD büyüme verisinde

Ekonomi

Küresel piyasaların gözü ABD büyüme verisinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23