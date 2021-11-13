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Dünya Güney Amerika ülkesinde cezaevinde isyan! Yaklaşık 58 ölü
Dünya

Güney Amerika ülkesinde cezaevinde isyan! Yaklaşık 58 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en büyük hapishanesi olan Litoral'de mahkumlar isyan çıkardı. Çıkan isyanda yaklaşık 58 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 22:23:00 -
Güney Amerika ülkesinde cezaevinde isyan! Yaklaşık 58 ölü

Ekvador’un en büyük hapishanesi Litoral’de çıkan isyanda yaklaşık 58 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Ekvador’un liman kenti Guayaquil’da yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi’nde mahkumlar isyan çıkardı. Ekvador medyasına yansıyan haberlere göre, hapishanede Kriminalistik ve Hayata Karşı Suçlar Ulusal Müdürlüğünden (Dinased) uzmanların denetim görevlerini yürüttüğü 2’nci yerleşkede bir grup mahkumun ateş açmasıyla başlayan isyanda 58 mahkum hayatını kaybederken, 12 mahkum da yaralandı.

Bir grup mahkum yangın çıkardı

 

İsyan sırasında yerleşkeden silah sesleri yükseldi. Hapishanede çıkan isyanın mahkumlar tarafından kayda alınan görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde içerde kaos yaşandığı görülürken, birkaç el de silah sesi duyuluyor. Bazı görüntülerde ise bir grup mahkum tarafından yangın çıkarıldığı görülüyor.

Can kaybı ve yaralı sayısı sabah saatlerinde Guayas Eyalet Valisi Pablo Arosemena tarafından da doğrulandı. Polis yaptığı açıklamada, isyanın bastırılmasının ardından bir tüfek ve 12 adet dinamit ele geçirildiğini belirterek, bir cesedin çevresinde yaklaşık 20 adet boş kovan bulunduğunu açıkladı.

OHAL’e rağmen hapishane isyanları devam ediyor

Litoral Hapishanesi’nde geçtiğimiz eylül ayının sonlarında çıkan isyanda 119 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ekvador’da hapishane sistemine ilişkin sorunlar gündeme gelmiş, Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki tüm cezaevlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL’in bitmesine 2 hafta kalmasına rağmen mahkum ölümlerinin devam ettiği ülkede, son olarak geçtiğimiz ekim ayında aynı cezaevinde 4 mahkum asılmış halde bulunmuştu.

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