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Dünya Güney Amerika ülkesinde balyoz ve silahlı soygun girişimi
Dünya

Güney Amerika ülkesinde balyoz ve silahlı soygun girişimi

Güney Amerika ülkesi Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunulurken, o anlar kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 22:33:00 -

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan bir AVM’nin içindeki kuyumcuya dün güpegündüz soygun girişiminde bulunuldu. Saat 13.00 sıralarında AVM’ye giren 7 hırsız, ellerinde taşıdıkları balyoz ve silahlarla kuyumcuyu tehdit etti. Hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından engellendi. Hırsızların, polis ekiplerine ateş açması sonucu arbede yaşandı. Olayda Bir polis memuru yaralandı.

Hırsızlar, soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca AVM’nin yakınlarındaki araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Zanlıların kaçtığı aracın çalıntı olduğu bildirildi. Şu ana kadar 2 hırsızın yakalandığı açıklandı.

Soygun girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde, AVM’de bulunan birkaç müşterinin çatışmadan korunmak için saklandığı ve birkaç kişinin ise panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü.

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