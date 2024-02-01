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Dünya Güney Afrikalı o isim sonucu açıkladı: Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE! Birçok ülke BRICS'e katıldı! İlanı
Dünya

Güney Afrikalı o isim sonucu açıkladı: Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE! Birçok ülke BRICS'e katıldı! İlanı

Yeniakit Publisher
2024-02-01 00:33:00 -
Güney Afrikalı o isim sonucu açıkladı: Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE! Birçok ülke BRICS'e katıldı! İlanı

Güney Afrikalı bakan Naledi Pandor çarpıcı açıklama: Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin, BRICS'e üye yapılacak. T katılmayı onayladığını açıkladı.

Güney Afrikalı bakan Naledi Pandor; Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin, BRICS'e katılmayı onayladığını açıkladı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, düzenlediği basın toplantısında, BRICS üyelik süreçlerine dair bilgi paylaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede 6 ülkenin BRICS'e davet edildiğini hatırlatan Pandor, bu ülkelerden Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS bloğuna katılmayı onayladıklarını belirtti.

Pandor, "Ev sahipliği yaptığımız BRICS zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de birliğin genişlemesi kararıydı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS'e tam üye olduklarını teyit ettirdik." dedi.
Öte yandan Pandor, Arjantin'in birliğe katılma davetini reddettiği bilgisini paylaştı.

BRICS, Ağustos 2023'te Suudi Arabistan, Arjantin, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulunmuştu.
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2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.

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