Güney Afrika’dan Türk enerji şirketi 20 yıllık izin: büyük enerji, petrol ve gaz rezervi

Güney Afrika’dan Türk şirketine 20 yıllık izin

Yüzer enerji alanında faaliyet gösteren Türk firması Karpowership, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üç limanına 20 yıllık erişim izni aldı. Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karpowership firmasına, Durban, Ngqura ve Saldanha Körfezi limanlarına 20 yıllık erişim izni verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu iznin uygulanmasına yönelik güvenlik ve denetimin sağlanmasından, ulusal liman ve demir yolu taşımacılığı firması Transnet'in sorumlu olacağı belirtildi. Güney Afrika Elektrik Bakanı Kgosientsho Ramokgopa, yaptığı açıklamada, ülkenin acil durum elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için yüzen enerji santrallerine başvurmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Elektrik ihtiyacını karşılıyor Afrika'da elektriğe ihtiyacın en fazla olduğu ülkelerden Güney Afrika, aynı zamanda kıtanın en önde gelen sanayi, finans ve ticaret merkezlerinden biri olma özelliği taşıyor. Bununla birlikte ülkenin elektrik üretiminin yüzde 80'ini karşılayan kömürle çalışan santrallerin çoğunun ömrünü tamamlamaları ve sık sık arızalanarak devre dışı kalmaları nedeniyle Güney Afrika'da, yeni yılın başından bu yana hemen hemen her gün 4 ile 12 saat arasında değişen elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu nedenle Karpowership firmasının yüzer enerji gemisi projesinin, Güney Afrika'nın acil elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor. Karpowership'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigavat elektrik üretim kapasitesi bulunuyor.

Afrika'nın güneş ve rüzgarı Avrupa’ya kurtaracak mı?

Öte yandan İtalyan enerji devi ENI'nin İcra Kurulu Başkanı Claudio Descalzi, Avrupa ve Afrika arasında bir güney-kuzey enerji ekseni kurulması çağrısında bulundu. Afrika'nın muazzam enerji potansiyeli ve rezervleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, diğer şeylerin yanı sıra, devam etmekte olan Avrupa enerji krizine atıfta bulunmak için "bolluk çağı gibi görünen bir dönemin sonunu yaşıyoruz" vurgusu ile de örtüşüyor.

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AB-Rusya arasındaki enerji ayrılığı artık kesin olduğundan, AB'nin, tıpkı Macron’un ifadesi gibi güvenilir bir enerji ilişkisine acil olarak ihtiyacı duyuyor. Burada da öne çıkan bir yer var: Afrika.

Afrika kıtası hem büyük petrol ve gaz rezervlerine hem de güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin kurulumu için devasa kapasitelere sahip harika bir potansiyel olarak yorumlanıyor.