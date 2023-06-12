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Sağlık Almanya'dan vatandaşlarına görülmemiş çağrı! Sonucu belli oldu: Milyonları ilgilendiren gelişme
Sağlık

Almanya'dan vatandaşlarına görülmemiş çağrı! Sonucu belli oldu: Milyonları ilgilendiren gelişme

Yeniakit Publisher
2023-06-12 22:09:00 - 2023-06-12 22:14:49
Almanya'dan vatandaşlarına görülmemiş çağrı! Sonucu belli oldu: Milyonları ilgilendiren gelişme

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Almanya'da bulunan ülkedeki yetkili kurumlara, yan etkileri olduğu iddiasıyla dava talebi yapıp diğer vatandaşlara dava çağrısı yapmaya başladı. Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi. Duruşmanın, reddi hâkim talebi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Almanya'da BioNTech davasında yeni gelişme: Reddi hakim talebinde bulundular

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Covid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması iptal edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.

Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.
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Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etmişti.

Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu.

BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.

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