Kolombiya'dan ABD'ye sert cevap! Savaş ilanıdır

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyuşturucu trafiği üzerinden ülkesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, “Egemenliğimize saldırmak savaş ilanıdır” dedi. Petro, Trump’ı kokain laboratuvarlarının imha operasyonlarına tanıklık etmeye davet etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump’ın Venezuela’nın yanı sıra Kolombiya’yı da uyuşturucu sevkiyatının kaynağı olmakla suçlayan açıklamalarına sert bir çıkış yaptı. Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’ın sözlerini “ülkenin egemenliğine yönelik saldırı” olarak tanımladı.

“SAVAŞ İLANIDIR” MESAJI: TRUMP’A AÇIK DAVET

Petro, Trump’a meydan okuyarak Kolombiya’nın uyuşturucu ile mücadelesinin boyutunu yerinde görmesi için ülkesine davette bulundu:

“Sizi davet ediyorum. Her gün imha ettiğimiz 9 laboratuvara gelin. Kokainin ABD’ye ulaşmasını nasıl engellediğimizi görün. Göreve geldiğimden bu yana füze kullanmadan 18 bin 400 laboratuvar yok ettim. Size, her 40 dakikada bir laboratuvarın nasıl imha edildiğini göstereyim.”

Petro, Trump’ın ülkesinin egemenliği hakkında tehditkâr ifadeler kullanmamasını isteyerek şu uyarıda bulundu:

“Egemenliğimize saldırmak savaş ilanıdır. Jaguar’ı uyandırırsınız. 200 yıllık diplomatik ilişkiye zarar vermeyin. ABD’de tüketimi engellemek için en fazla kokain üretim laboratuvarını yok eden ülke Kolombiya’dır.”

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Trump, Beyaz Saray’daki yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduklarını belirten Trump, Venezuela ve Kolombiya’yı ABD’ye ulaşan uyuşturucunun büyük bölümünden sorumlu tutmuş, Pentagon’a “gereken her türlü önlemi alma” yetkisi verdiğini söylemişti.

Trump’ın “gerekirse Venezuela topraklarını vururuz” ifadesi ve Kolombiya’yı hedef göstermesi, Latin Amerika’da diplomatik tansiyonu yükseltmiş durumda.